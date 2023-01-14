Как выглядит волосатый краб

Сложно представить, но в мире существуют волосатые крабы, похожие больше на мягкую игрушку, чем на ракообразных. Что это за существа? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Colin L Mclay/researchgate.net Colin L Mclay/researchgate.net

Пушистые крабы получили название Lamarckdromia beagle. Этот вид впервые обнаружили в Австралии только в прошлом году. Краба выбросило на берег возле города Дания. Его назвали beagle в честь судна, которое в 1836 году доставило Чарльза Дарвина в австралийский город Албани на западе страны. Однако, по словам изучавших краба ученых, название "бигль" также подходит новому виду, потому что его пушистая шерсть имеет тот же красновато-коричневый цвет, что и отметины на морде и плечах собаки бигля.

Lamarckdromia beagle — это губчатый краб. Он собирает клешнями кусочки губок в воде и задними лапами удерживает их над головой и другими частями тела. Со временем они накапливаются, и в итоге образуют своего рода "шерсть". Такой плащ защищает краба от рыб, осьминогов и других крабов, которые могут его съесть. Кроме того, губки выделяют токсичные вещества, отпугивающие особо опасных хищников. При этом под "шерстью" у краба скрывается прочный панцирь, или экзоскелет.

Colin L Mclay/researchgate.net

"Губчатые крабы часто бывают волосатыми, но выглядят они будто покрытые войлоком или бархатом, а не мохнатой шерстью, как в этом случае", — сказал куратор коллекций ракообразных и червей в Музее Западной Австралии Эндрю Хози.