Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

Старый Новый год: что нельзя делать 14 января

Мария Каткова

14 января сохраняется традиция праздновать Старый Новый год. Считается, что он наступает в ночь с 13 на 14 января. Такой праздник появился из-за перехода на григорианский календарь с юлианского. Этот праздник связывают с некоторыми традициями, так как этот день считается особенным.

Старый Новый год: что нельзя делать 14 января
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день было принято накрывать на стол. Чем больше на нем было блюд, то считалось, что тем лучше будет наступивший год. Старый Новый год совпадает с праздником Василия Великого, а его называли покровителем свиноводства. Поэтому на столе обязательно должна была быть свинина. Голову главного блюда должен был съесть глава семьи.

В этот день стоит уделить больше времени домашнему скоту. Животных обязательно надо хорошо накормить и напоить. Также наши предки пекли печенье в виде животных и раздавали их детям, гостям и соседям.

Почему нельзя дарить ножи

Вечером было принято ходить колядовать и получать за это угощенье. В полночь колядки сменялись посевальщками, раскидывавшими зерно. Его нельзя было убирать и трогать до тех пор, пока не сойдет снег.

Что нельзя делать 14 января

Запрещено убирать в квартире и выносить мусор, это может обернуться бедой для всей семьи. Нельзя считать деньги, как бумажные, так и монеты, иначе не избежать бедности. Девушкам и женщинам запрещалось смотреть в зеркало после заката — примета гласит, что так они могут растерять свою красоту.

Праздник нельзя отмечать в темной одежде, иначе стоит ждать траур. За столом запрещено произносить тосты с частицей "не", чтобы не навлечь на себя беду. Также во время праздника не стоит ругаться, сквернословить и говорить другим людям обидные вещи, все конфликты нужно сводить к дружеской беседе, иначе не сможете помириться с человеком весь год.

Народны приметы на 14 января

  • На деревьях есть иней — ждите хороший урожай меда
  • Лай собаки предвещает снегопад
  • Кучевые облака на небе двигаются по направлению к вашему счастью
  • Выпал снег — зима будет снежной, а зима поздней
  • Ветер с юга предвещает жаркое лето
Истории,ПРЕДОК,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители