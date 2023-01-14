Старый Новый год: что нельзя делать 14 января

14 января сохраняется традиция праздновать Старый Новый год. Считается, что он наступает в ночь с 13 на 14 января. Такой праздник появился из-за перехода на григорианский календарь с юлианского. Этот праздник связывают с некоторыми традициями, так как этот день считается особенным.

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В этот день было принято накрывать на стол. Чем больше на нем было блюд, то считалось, что тем лучше будет наступивший год. Старый Новый год совпадает с праздником Василия Великого, а его называли покровителем свиноводства. Поэтому на столе обязательно должна была быть свинина. Голову главного блюда должен был съесть глава семьи.

В этот день стоит уделить больше времени домашнему скоту. Животных обязательно надо хорошо накормить и напоить. Также наши предки пекли печенье в виде животных и раздавали их детям, гостям и соседям.

Вечером было принято ходить колядовать и получать за это угощенье. В полночь колядки сменялись посевальщками, раскидывавшими зерно. Его нельзя было убирать и трогать до тех пор, пока не сойдет снег.

Что нельзя делать 14 января

Запрещено убирать в квартире и выносить мусор, это может обернуться бедой для всей семьи. Нельзя считать деньги, как бумажные, так и монеты, иначе не избежать бедности. Девушкам и женщинам запрещалось смотреть в зеркало после заката — примета гласит, что так они могут растерять свою красоту.

Праздник нельзя отмечать в темной одежде, иначе стоит ждать траур. За столом запрещено произносить тосты с частицей "не", чтобы не навлечь на себя беду. Также во время праздника не стоит ругаться, сквернословить и говорить другим людям обидные вещи, все конфликты нужно сводить к дружеской беседе, иначе не сможете помириться с человеком весь год.

Народны приметы на 14 января