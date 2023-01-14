Три славянских бога, которых придумали ученые

Боги, о которых идет речь в славянских мифах, в основном киевские. В них на Руси начали верить примерно в X веке. Имена более "ранних" богов сохранились не в письменных источниках, а только в народной памяти и культуре. Впрочем, исследователи склоняются к тому, что многих известных божеств изобрели ученые. "Рамблер" рассказывает, кто из славянских богов мог появиться таким образом.

Фото: Семен Кожин Семен Кожин

Ярило (Ярила)

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Бог весеннего солнца или урожая. Его имя связано с тёплым временем года: ближайшие родственники - древнерусское "ꙗра" — "весна", русское "ярь" — "яровой хлеб", украинское "ярь" — "весна, яровой хлеб", а также связанные с летом, весной и хлебом слова других славянских языков.

Ярило действительно имел отношение к урожаю, но был не богом, а чучелом. Именно как куклу, которая участвовала в "ритуальных бесчинствах", его упоминали в текстах XVII века. Ярилу наряжали, украшали изображениями мужских половых органов, несли по деревне с песнями, а потом хоронили или сжигали.

Все обряды, которые проводили с чучелом, присущи божеству плодородия. Логика такая: Ярило состарился, утратил мужскую силу и, чтобы он воскрес с новой силой, его нужно похоронить. Этот же сюжет встречается в древнеегипетской легенде о священном быке Аписе. Его бальзамировали, а "преемника" — якобы возрождённого Аписа — выбирали из его телят.

Лель

Бога с "музыкальным" именем придумали учёные в XVIII веке и назвали "божком воспаления любовного", славянской версией греческого Купидона. Ещё "кабинетная мифология" подарила славянскому "пантеону" брата Леля — покровителя замужества и женитьбы Полеля.

Имя Лель услышали в припеве свадебной песни. Ему созвучны вариации восклицания "аллилуйя" — "ай-люли" и "лель-полель". А первое упоминание бога появилось в работах польских историков XV–XVI веков, а на Руси — только через двести лет.

Андрей Шишкин

Купала

История этого бога похожа на "биографию" Ярилы. Купала — тоже своего рода чучело, только его путают с христианским святым. Возникла даже путаница с названиями праздника: ночь Купалы - языческий вариант, а ночь на Ивана Купалу, как и само имя Иван, появилось после периода двоеверия, когда славянское божество "слилось" с христианским Иоанном Крестителем.