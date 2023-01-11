5 фактов дня: какие птицы летают задом наперед и кто изобрел секс

Неважно, сколько вам лет – в любом возрасте будут вещи и явления, о существовании которых вы едва ли догадывались. Подробнее о нескольких фактах, которые перевернут ваши представления о мире – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Уникальная колибри

Колибри примечательна не только своим красочным оперением. Эта птица – единственная в мире, которая умеет летать задом наперед. Неслучайно колибри также именуют "вертолетами птичьего мира".

Изобретатель телефона

Американец Александр Грейам изобрел телефон, но ни разу не позвонил ни своей матери, ни жене. Все дело в том, что обе женщины были глухие.

Самое сухое место

Как ни странно, но самое сухое место на Земле находится в Антарктиде. На некоторых участках антарктической долины Мак-Мердо осадки не выпадали уже два миллиона лет.

Тяжелые облака

Среднее облако весит около 500 тонн. К слову, столько же весит 80 слонов.

Рыбы-первооткрыватели