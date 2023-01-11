5 фактов дня: какие птицы летают задом наперед и кто изобрел секс

Неважно, сколько вам лет – в любом возрасте будут вещи и явления, о существовании которых вы едва ли догадывались. Подробнее о нескольких фактах, которые перевернут ваши представления о мире – в материале "Рамблера".
Колибри примечательна не только своим красочным оперением. Эта птица – единственная в мире, которая умеет летать задом наперед. Неслучайно колибри также именуют "вертолетами птичьего мира".
Американец Александр Грейам изобрел телефон, но ни разу не позвонил ни своей матери, ни жене. Все дело в том, что обе женщины были глухие.
Как ни странно, но самое сухое место на Земле находится в Антарктиде. На некоторых участках антарктической долины Мак-Мердо осадки не выпадали уже два миллиона лет.
Среднее облако весит около 500 тонн. К слову, столько же весит 80 слонов.
Ученые установили, что первыми на Земле секс опробовали панцирные рыбы – произошло это 385 миллионов лет назад. Однако спустя какое-то время рыбы "передумали" и отказались от интима в том виде, в котором им привыкли заниматься люди.