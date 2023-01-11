Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

5 фактов дня: какие птицы летают задом наперед и кто изобрел секс

Мира Маркина

Неважно, сколько вам лет – в любом возрасте будут вещи и явления, о существовании которых вы едва ли догадывались. Подробнее о нескольких фактах, которые перевернут ваши представления о мире – в материале "Рамблера".

5 фактов дня: какие птицы летают задом наперед и кто изобрел секс
Фото: UnsplashUnsplash

Уникальная колибри

Колибри примечательна не только своим красочным оперением. Эта птица – единственная в мире, которая умеет летать задом наперед. Неслучайно колибри также именуют "вертолетами птичьего мира".

Изобретатель телефона

Американец Александр Грейам изобрел телефон, но ни разу не позвонил ни своей матери, ни жене. Все дело в том, что обе женщины были глухие.

Самое сухое место

Как ни странно, но самое сухое место на Земле находится в Антарктиде. На некоторых участках антарктической долины Мак-Мердо осадки не выпадали уже два миллиона лет.

Тяжелые облака

Среднее облако весит около 500 тонн. К слову, столько же весит 80 слонов.

5 фактов дня: зачем выдрам кармашки и что мексиканский император называл "любовным наркотиком"

Рыбы-первооткрыватели

Ученые установили, что первыми на Земле секс опробовали панцирные рыбы – произошло это 385 миллионов лет назад. Однако спустя какое-то время рыбы "передумали" и отказались от интима в том виде, в котором им привыкли заниматься люди.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители