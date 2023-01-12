Зачем для Уинстона Черчилля переделали кислородную маску

Наверно, у каждого человека есть в голове свои «тараканы». Особенно много их у знаменитых людей, ну, или просто о них говорят чаще. Порой желания и запросы известных всем личностей вызывают недоумение и касается это, кстати, не только современных избалованных звезд, но и маститых исторических личностей.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Так, например, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль однажды потребовал, чтобы специально для него модифицировали кислородную маску. Для чего это было нужно, читайте в материале «Рамблера».

На самом деле, ответ довольно прост. Всем известно, что Уинстон Черчилль был заядлым любителем сигар. Он не расставался с ними никогда. Однажды во время Второй мировой войны премьер-министру было необходимо лететь на военном самолете. Во время полета после набора высоты все должны были обязательно надеть кислородные маски.

Черчилля возмутил тот факт, что во время полета ему придется отказаться от сигар, и он потребовал, чтобы его не лишали любимой привычки.