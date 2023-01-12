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26 минут назад

Коротко о том, зачем для Уинстона Черчилля переделали кислородную маску

Мария Кимакович

Наверно, у каждого человека есть в голове свои «тараканы». Особенно много их у знаменитых людей, ну, или просто о них говорят чаще. Порой желания и запросы известных всем личностей вызывают недоумение и касается это, кстати, не только современных избалованных звезд, но и маститых исторических личностей.

Зачем для Уинстона Черчилля переделали кислородную маску
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, например, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль однажды потребовал, чтобы специально для него модифицировали кислородную маску. Для чего это было нужно, читайте в материале «Рамблера».

На самом деле, ответ довольно прост. Всем известно, что Уинстон Черчилль был заядлым любителем сигар. Он не расставался с ними никогда. Однажды во время Второй мировой войны премьер-министру было необходимо лететь на военном самолете. Во время полета после набора высоты все должны были обязательно надеть кислородные маски.

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Черчилля возмутил тот факт, что во время полета ему придется отказаться от сигар, и он потребовал, чтобы его не лишали любимой привычки.

Отказать премьер-министру не посмели и модифицировали его кислородную маску, проделав в ней специальное отверстие для сигары.

Истории,Уинстон Черчилль,
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