Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
3 часа назад

5 фактов дня: в какое дерево чаще попадает молния и кто не может показать язык

Мария Кимакович

Знать обо всем на свете человеку неподвластно. Даже если вы разбираетесь во многом, а ваш мозг — это настоящие «чертоги разума», все равно найдется что-то, о чем рано или поздно вы услышите впервые. Возможно, некоторые из фактов, которыми сегодня делится «Рамблер», станут для вас открытием.

В какое дерево чаще попадает молния и кто не может показать язык
Фото: UnsplashUnsplash

В какое дерево чаще всего попадает молния

Недаром наши предки называли дуб «перуновым деревом» в честь бога Перуна. Ведь именно в него чаще всего ударяют молнии. Древние славяне считали, что дерево просто нравится богу-громовержцу, а современные ученые объясняют этот факт развитой корневой системой дуба. Корни дерева проникают глубоко в почву, достигая водоносных слоев и делая дуб отличным громоотводом. На втором месте по количеству поражений молнией, кстати, находится тополь.

Почему крокодилы не умеют высовывать язык

Дело в строении рта пресмыкающихся, где расположено развитое вторичное небо, а язык по всей длине прикреплен к дну ротовой полости. Так что лизнуть свою добычу, прежде чем полакомиться ею, у крокодила не получится.

Может ли жемчуг раствориться в уксусе

Да. Причем это «удел» натурального жемчуга, а подделка в уксусе не растворится. Дело в том, что в процессе создания перламутра, который входит в состав перламутра, принимают участие карбонат кальция, мрамор и известняк. Эти вещества легко поддаются воздействию кислоты, поэтому жемчужина и растворяется в уксусе, оставляя лишь органические белковые соединения.

5 фактов дня: какие птицы летают задом наперед и кто изобрел секс

Сколько раз можно сложить пополам лист бумаги

Обычный лист бумаги можно сложить пополам всего лишь семь раз, да и то с большим трудом. Этот феномен специалисты называют «предел складывания бумаги пополам». Без специального оборудования более семи раз сложить лист не получится из-за мгновенного роста показательной функции.

Какой известный человек не умел умножать и делить

Математика, определенно, не была сильной стороной известного композитора Бетховена. Музыкант, действительно, не умел ни делить, ни умножать. Для того, чтобы умножить, например, число 62 на 50, он однажды сложил число 62 пятьдесят раз.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители