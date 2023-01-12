В какое дерево чаще попадает молния и кто не может показать язык

Знать обо всем на свете человеку неподвластно. Даже если вы разбираетесь во многом, а ваш мозг — это настоящие «чертоги разума», все равно найдется что-то, о чем рано или поздно вы услышите впервые. Возможно, некоторые из фактов, которыми сегодня делится «Рамблер», станут для вас открытием.
Недаром наши предки называли дуб «перуновым деревом» в честь бога Перуна. Ведь именно в него чаще всего ударяют молнии. Древние славяне считали, что дерево просто нравится богу-громовержцу, а современные ученые объясняют этот факт развитой корневой системой дуба. Корни дерева проникают глубоко в почву, достигая водоносных слоев и делая дуб отличным громоотводом. На втором месте по количеству поражений молнией, кстати, находится тополь.
Дело в строении рта пресмыкающихся, где расположено развитое вторичное небо, а язык по всей длине прикреплен к дну ротовой полости. Так что лизнуть свою добычу, прежде чем полакомиться ею, у крокодила не получится.
Да. Причем это «удел» натурального жемчуга, а подделка в уксусе не растворится. Дело в том, что в процессе создания перламутра, который входит в состав перламутра, принимают участие карбонат кальция, мрамор и известняк. Эти вещества легко поддаются воздействию кислоты, поэтому жемчужина и растворяется в уксусе, оставляя лишь органические белковые соединения.
Обычный лист бумаги можно сложить пополам всего лишь семь раз, да и то с большим трудом. Этот феномен специалисты называют «предел складывания бумаги пополам». Без специального оборудования более семи раз сложить лист не получится из-за мгновенного роста показательной функции.
Математика, определенно, не была сильной стороной известного композитора Бетховена. Музыкант, действительно, не умел ни делить, ни умножать. Для того, чтобы умножить, например, число 62 на 50, он однажды сложил число 62 пятьдесят раз.