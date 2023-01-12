В какое дерево чаще попадает молния и кто не может показать язык

Знать обо всем на свете человеку неподвластно. Даже если вы разбираетесь во многом, а ваш мозг — это настоящие «чертоги разума», все равно найдется что-то, о чем рано или поздно вы услышите впервые. Возможно, некоторые из фактов, которыми сегодня делится «Рамблер», станут для вас открытием.

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В какое дерево чаще всего попадает молния

Недаром наши предки называли дуб «перуновым деревом» в честь бога Перуна. Ведь именно в него чаще всего ударяют молнии. Древние славяне считали, что дерево просто нравится богу-громовержцу, а современные ученые объясняют этот факт развитой корневой системой дуба. Корни дерева проникают глубоко в почву, достигая водоносных слоев и делая дуб отличным громоотводом. На втором месте по количеству поражений молнией, кстати, находится тополь.

Почему крокодилы не умеют высовывать язык

Дело в строении рта пресмыкающихся, где расположено развитое вторичное небо, а язык по всей длине прикреплен к дну ротовой полости. Так что лизнуть свою добычу, прежде чем полакомиться ею, у крокодила не получится.

Может ли жемчуг раствориться в уксусе

Да. Причем это «удел» натурального жемчуга, а подделка в уксусе не растворится. Дело в том, что в процессе создания перламутра, который входит в состав перламутра, принимают участие карбонат кальция, мрамор и известняк. Эти вещества легко поддаются воздействию кислоты, поэтому жемчужина и растворяется в уксусе, оставляя лишь органические белковые соединения.

Сколько раз можно сложить пополам лист бумаги

Обычный лист бумаги можно сложить пополам всего лишь семь раз, да и то с большим трудом. Этот феномен специалисты называют «предел складывания бумаги пополам». Без специального оборудования более семи раз сложить лист не получится из-за мгновенного роста показательной функции.

Какой известный человек не умел умножать и делить