5 фактов дня: кто придумал гавайскую пиццу и "птица года"

Никто не может похвастаться знаниями обо всем на свете – даже люди с самым высоким IQ. Этим и удивителен мир: мы можем узнавать что-то новое на протяжении всей жизни и каждый день становиться немного умнее, чем были вчера.
"Рамблер" собрал пять фактов дня, которые помогут расширить кругозор.
Вопреки своему названию, гавайская пицца была изобретена в Канаде греком-эмигрантом Сэмом Панопулосом. В 1960-х Сэм открыл ресторанчик, где готовил типичные американские блюда вроде гамбургеров и картошки фри. Но однажды он решил "сломать систему" и добавить в пиццу консервированные ананасы. Поначалу посетители холодно принимали гавайскую пиццу, но вскоре нашлись те, кто смог оценить необычное сочетание сладких ананасов и соленого соуса с ветчиной.
Существует ядовитое растение (Oenanthe crocata), которое в момент смерти вызывает у его жертвы улыбку на лице.
Конкурс "Птица года" в Новой Зеландии проводят регулярно, но лишь в 2021 году главный приз получила не птица, а летучая мышь. Новозеландцы недоумевали, как это возможно, ведь летучая мышь – млекопитающее.
По словам представительницы конкурса Лоры Киоун, организаторы хотели привлечь внимание к проблеме вымирания животных-эндемиков. Но многие новозеландцы даже не знали о том, что в их стране обитает "коренная" летучая мышь. А когда не знаешь о существовании животного, спасти его трудно.
Наибольшей популярностью у жителей Земли среди всех напитков пользуется кофе. Ежегодно люди употребляют порядка 400 миллиардов чашек этого напитка.
Ни для кого не секрет, что мед производят пчелы. Но мало кто знает о том, что для изготовления чайной ложки меда требуется вся жизнь 12 пчел. В среднем пчелы живут от 30 до 60 дней.