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1 час назад

5 фактов дня: кто придумал гавайскую пиццу и как летучая мышь стала "птицей года"

Мира Маркина

Никто не может похвастаться знаниями обо всем на свете – даже люди с самым высоким IQ. Этим и удивителен мир: мы можем узнавать что-то новое на протяжении всей жизни и каждый день становиться немного умнее, чем были вчера.

5 фактов дня: кто придумал гавайскую пиццу и "птица года"
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" собрал пять фактов дня, которые помогут расширить кругозор.

Гавайская пицца

Вопреки своему названию, гавайская пицца была изобретена в Канаде греком-эмигрантом Сэмом Панопулосом. В 1960-х Сэм открыл ресторанчик, где готовил типичные американские блюда вроде гамбургеров и картошки фри. Но однажды он решил "сломать систему" и добавить в пиццу консервированные ананасы. Поначалу посетители холодно принимали гавайскую пиццу, но вскоре нашлись те, кто смог оценить необычное сочетание сладких ананасов и соленого соуса с ветчиной.

Смертоносное растение

Существует ядовитое растение (Oenanthe crocata), которое в момент смерти вызывает у его жертвы улыбку на лице.

"Коренная" летучая мышь

Конкурс "Птица года" в Новой Зеландии проводят регулярно, но лишь в 2021 году главный приз получила не птица, а летучая мышь. Новозеландцы недоумевали, как это возможно, ведь летучая мышь – млекопитающее.

По словам представительницы конкурса Лоры Киоун, организаторы хотели привлечь внимание к проблеме вымирания животных-эндемиков. Но многие новозеландцы даже не знали о том, что в их стране обитает "коренная" летучая мышь. А когда не знаешь о существовании животного, спасти его трудно.

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Самый популярный напиток

Наибольшей популярностью у жителей Земли среди всех напитков пользуется кофе. Ежегодно люди употребляют порядка 400 миллиардов чашек этого напитка.

Пчелы-работяги

Ни для кого не секрет, что мед производят пчелы. Но мало кто знает о том, что для изготовления чайной ложки меда требуется вся жизнь 12 пчел. В среднем пчелы живут от 30 до 60 дней.

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