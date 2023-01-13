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3 часа назад

Откуда взялось выражение "у черта на куличках"

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с выражением "у черта на куличках". "У черта на куличках" – значит, в очень отдаленном месте, где-то крайне далеко, в глуши.

Откуда взялось выражение "у черта на куличках"
Фото: UnsplashUnsplash

Многие пользуются этим фразеологизмом, но мало кто знает о том, как он появился. Подробнее об истории этого выражения – в материале "Рамблера".

В старину "куличками" называли те места в лесу, которые были наиболее болотистыми и вязкими. Также их еще именовали "кулижками". Строго говоря, правильнее говорить кулижки (от слова "кулига"). Кулижки – это лесные поляны, выжженные и вырубленные места, приспособленные для возделывания земли, а также островки на болоте. Как правило, кулижки находились далеко от сел и деревень.

Именно в этих местах, если верить преданиям, водилась нечистая сила во главе с чертом. Вот почему люди строго-настрого запрещали близким забираться вглубь леса и не плутать в трех соснах, поскольку дьявол может возникнуть в самый неожиданный момент.

Откуда взялась фраза: "Хьюстон, у нас проблемы!"

Считается, что во времена язычества именно на кулигах совершались жертвоприношения. На кулигах жрецы закалывались животных, а затем наедались и напивались.

По мнению некоторых языковедов, изначально выражение "к черту на кулички" являлось ответом на вопрос: "Куда собрался?". Суеверные люди боялись напрямую отвечать на этот вопрос, чтобы избежать неприятностей в дороге. По той же причине на фразу "ни пуха, ни пера" мы привыкли отвечать: "К черту!".

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