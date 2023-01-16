Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Что нельзя делать 16 января в Гордеев день

Мира Маркина

16 января в православной традиции вспоминают мученика Гордия и святого пророка Малахия, которые, как считают, помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. В народной же традиции эта дата получила название Гордеев день. Согласно поверьям, в этот день разгуливается нечистая сила. Что нельзя делать в Гордеев день и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 16 января в Гордеев день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 16 января

  • Не стоит в этот день уходить далеко от дома: согласно поверьям, можно угодить на шабаш ведьм и не вернуться.
  • Нельзя смотреть на солнце: наши предки верили, что можно ослепнуть.
  • В течение дня не надо ложиться на кровать, поскольку считалось, что это может привести к проблемам со спиной.
  • Нельзя что-то одалживать у других людей, в противном случае в ближайшее время придется столкнуться с материальными трудностями.
  • Хвастаться богатством и благополучием в этот день тоже не стоит, иначе можно лишиться всех благ.
  • «Выгул» обновок стоит отложить на другой день, иначе новая одежда быстро придет в негодность.
  • Мусор из дома в Гордеев день выносить тоже не стоит: вместе с ним можно вынести за порог счастье и удачу.

Что можно делать 16 января

  • Делиться чем-то с нуждающимися: безвозмездная помощь принесет удачу.
  • Позаботиться о здоровье: наши предки считали, что именно в Гордеев день у людей больше сил, чтобы бороться с болезнями.
  • Угостить домового, чтобы он уберег жилище от злых людей и несчастий.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Народные приметы 16 января

  • Какая погода в Гордеев день, таким и будет март.
  • Если на небе хорошо виден месяц, значит скоро придут сильные морозы.
  • По небу плывут большие белые облака, жди вьюгу.
  • Появившийся на деревьях иней предвещает ясную и сухую погоду.
  • Если солнце садится в тучу на закате, будет снегопад.
Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители