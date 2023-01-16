Что нельзя делать 16 января в Гордеев день

16 января в православной традиции вспоминают мученика Гордия и святого пророка Малахия, которые, как считают, помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. В народной же традиции эта дата получила название Гордеев день. Согласно поверьям, в этот день разгуливается нечистая сила. Что нельзя делать в Гордеев день и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 16 января
- Не стоит в этот день уходить далеко от дома: согласно поверьям, можно угодить на шабаш ведьм и не вернуться.
- Нельзя смотреть на солнце: наши предки верили, что можно ослепнуть.
- В течение дня не надо ложиться на кровать, поскольку считалось, что это может привести к проблемам со спиной.
- Нельзя что-то одалживать у других людей, в противном случае в ближайшее время придется столкнуться с материальными трудностями.
- Хвастаться богатством и благополучием в этот день тоже не стоит, иначе можно лишиться всех благ.
- «Выгул» обновок стоит отложить на другой день, иначе новая одежда быстро придет в негодность.
- Мусор из дома в Гордеев день выносить тоже не стоит: вместе с ним можно вынести за порог счастье и удачу.
Что можно делать 16 января
- Делиться чем-то с нуждающимися: безвозмездная помощь принесет удачу.
- Позаботиться о здоровье: наши предки считали, что именно в Гордеев день у людей больше сил, чтобы бороться с болезнями.
- Угостить домового, чтобы он уберег жилище от злых людей и несчастий.
Народные приметы 16 января
- Какая погода в Гордеев день, таким и будет март.
- Если на небе хорошо виден месяц, значит скоро придут сильные морозы.
- По небу плывут большие белые облака, жди вьюгу.
- Появившийся на деревьях иней предвещает ясную и сухую погоду.
- Если солнце садится в тучу на закате, будет снегопад.