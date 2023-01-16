Что нельзя делать 16 января в Гордеев день

16 января в православной традиции вспоминают мученика Гордия и святого пророка Малахия, которые, как считают, помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. В народной же традиции эта дата получила название Гордеев день. Согласно поверьям, в этот день разгуливается нечистая сила. Что нельзя делать в Гордеев день и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».