Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
17 минут назад

Выигравший состояние в лотерею мужчина стал нищим спустя 26 лет

Lenta.ru

Житель Великобритании Джон Макгиннесс выиграл состояние в лотерею и стал нищим через 26 лет. Об этом сообщает The Sun.

Что стало с выигравшим состояние в лотерею спустя 26 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина стал обладателем 10 миллионов фунтов стерлингов (833 миллиона рублей) в 1997 году. В то время он жил с родителями и получал 150 фунтов стерлингов в неделю (12 тысяч рублей), работая в больнице. Получив денежный приз, мужчина отдал более трети выигрыша родственникам, купил жилье на острове Майорка, а также шесть автомобилей, включая Bentley, Mercedes, Jaguar и BMW.

Спустя время Макгиннесс приобрел особняк стоимостью 1,3 миллиона фунтов стерлингов (108 миллионов рублей) в шотландском городе Босуэлл, а в 2004 году переехал в соседний частный дом, так как в прошлом нельзя было установить бильярдный стол.

Самую крупную сумму — четыре миллиона фунтов стерлингов (332 миллиона рублей) — мужчина вложил в шотландский футбольный клуб «Ливингстон», став его поручителем. Несмотря на веру в успех клуба, он потерял все свои деньги.

Макгиннесс обвинил бывшего делового партнера Доминика Кина в том, что тот убедил его инвестировать в «Ливингстон». В суде Кина признали невиновным.

«Давая свидетельские показания, Кин сокрушался, что потерял свой дом. Но я единственный, кто потерял все. У меня были автомобили Ferrari, дизайнерский гардероб и шикарные путешествия. У меня было все, о чем я мечтал, и даже больше. Теперь я беспокоюсь о том, как оплатить обычные покупки», — сокрушается Макгиннесс.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители