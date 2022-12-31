Мужчина выиграл в лотерею благодаря совету покойного отца

Веззи Брансуик, 55-летний житель американского штата Орегон, выиграл крупную сумму благодаря мудрости отца. Историей везунчика заинтересовался журнал People.

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Интерес к лотереям у Веззи появился после общения с экстрасенсам. Тот поведал мужчине, что его отец – заядлый игрок – хотел, чтобы сын продолжил это и дело. И однажды использовал в билете числа, связанные с важными датами.

Но Брансуик долго не мог подобрать подходящие числа. В итоге он стал использовать случайные. В ноябре этого года американцу улыбнулась удача. Номера Веззи совпали с выигрышными. В итоге мужчина получил от организаторов лотереи 40 тысяч долларов (или почти три миллиона рублей).

Веззи решил потратить выигрыш на хобби и создать свой автомобиль. Но некоторую сумму обещал отложить на светлое будущее близких.