Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
2 часа назад

Почему нельзя спать напротив зеркала

Мира Маркина

Существует древние суеверие, согласно которому спать напротив зеркала категорически запрещается. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя спать напротив зеркала
Фото: unsplash.comunsplash.com

У традиции очень глубокие корни. Наши предки были убеждены, что зеркало — это портал между миром земным и потусторонним, который особенно опасен в темное время суток. Приметы гласили, что, если посмотреться в зеркало ночью, это может привести к смерти, кошмарам, быстрому старению или рождению некрасивого потомства.

Это поверье распространилось и на сон. Стали говорить, что спать напротив зеркала тоже опасно. Есть версия, что это может привести к болезням в доме, испортить отношения в семье и помешать незамужним встретить свою любовь.

Что нельзя делать 16 января в Гордеев день

Раньше также считали, что зеркала "впитывают" в себя весь накопленный за день негатив: скандалы, слезы, неудачи, разочарование. И если напротив стоит кровать, все это перенесется на спящего в ней человека. Кроме того, душа человека может заблудиться между двумя мирами и не вернуться обратно в свое тело.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители