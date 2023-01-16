Почему нельзя спать напротив зеркала

Существует древние суеверие, согласно которому спать напротив зеркала категорически запрещается. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

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У традиции очень глубокие корни. Наши предки были убеждены, что зеркало — это портал между миром земным и потусторонним, который особенно опасен в темное время суток. Приметы гласили, что, если посмотреться в зеркало ночью, это может привести к смерти, кошмарам, быстрому старению или рождению некрасивого потомства.

Это поверье распространилось и на сон. Стали говорить, что спать напротив зеркала тоже опасно. Есть версия, что это может привести к болезням в доме, испортить отношения в семье и помешать незамужним встретить свою любовь.