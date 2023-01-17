Почему у людей пять пальцев

Все знают о том, что в норме у человека должно быть по пять пальцев на руках и ногах. Но немногим известно, почему у людей именно столько пальцев. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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У животных, как правило, пальцев не больше пяти. Встречаются шестипалые и семипалые существа, но это скорее генетическое исключение из правил. Ученые пытались разобраться, почему так произошло.

Самые ранние земноводные, стегоцефалы, обладали разнообразным количеством пальцев. К примеру, у акантостеги их было восемь на каждой лапе, а у ихтиостеги семь. Все дело в том, что конечности земноводных произошли от плавников рыб, пальцы от лучей в плавниках, а лучей было довольно много.

Однако с течением времени шести-, семи- и восьмипалые стегоцефалы вымерли. Это произошло 360 миллионов лет назад. Пятипалым, в свою очередь, удалось выжить, и именно они стали прародителями земноводных, после которых на свет появились рептилии, птицы, млекопитающие и люди. Таким образом, строение кисти досталось человеку от пятипалых стегоцефалов.

При этом ученые не говорят о том, что шесть или семь пальцев с точки зрения эволюции хуже, чем пять. Так, пандам удалось развить своеобразную замену дополнительному пальцу, благодаря тому, что они трансформировали пястную кость. Теперь это позволяет им эффективней хватать бамбук.