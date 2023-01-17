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1 час назад

Почему у людей пять пальцев

Мира Маркина

Все знают о том, что в норме у человека должно быть по пять пальцев на руках и ногах. Но немногим известно, почему у людей именно столько пальцев. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему у людей пять пальцев
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

У животных, как правило, пальцев не больше пяти. Встречаются шестипалые и семипалые существа, но это скорее генетическое исключение из правил. Ученые пытались разобраться, почему так произошло.

Самые ранние земноводные, стегоцефалы, обладали разнообразным количеством пальцев. К примеру, у акантостеги их было восемь на каждой лапе, а у ихтиостеги семь. Все дело в том, что конечности земноводных произошли от плавников рыб, пальцы от лучей в плавниках, а лучей было довольно много.

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Однако с течением времени шести-, семи- и восьмипалые стегоцефалы вымерли. Это произошло 360 миллионов лет назад. Пятипалым, в свою очередь, удалось выжить, и именно они стали прародителями земноводных, после которых на свет появились рептилии, птицы, млекопитающие и люди. Таким образом, строение кисти досталось человеку от пятипалых стегоцефалов.

При этом ученые не говорят о том, что шесть или семь пальцев с точки зрения эволюции хуже, чем пять. Так, пандам удалось развить своеобразную замену дополнительному пальцу, благодаря тому, что они трансформировали пястную кость. Теперь это позволяет им эффективней хватать бамбук.

Таким образом, ученые пришли к выводу: у людей пять пальцев лишь потому, что именно столько было у существ, которые появились на свет задолго до появления человека. А потом у природы не было необходимости что-то менять.

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