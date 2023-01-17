Традиции святочной недели, которые сегодня кажутся дикими

С 7 по 19 января, то есть с Рождества до Крещения, длится Святочная неделя. В это время на Руси было принято соблюдать множество традиций, которые сегодня могут показаться дикими. Подробнее о самых странных обычаях – в материале "Рамблера".

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Коляда

На севере Руси первая неделя Святок называлась "святые вечера", а вторая – "страшные вечера". Считалось, что во вторую неделю темные силы выходят на охоту. Но, как ни странно, именно в это время нужно было колядовать. Люди собирались толпами, наряжались в рога и маски, а затем ходили по домам и просили пироги.

Но и это еще не все. Парни и девушки прыгали, гарцевали, а также изображали "всевозможные вихляния, верчения и кувыркания".

Гадания в бане и овине

На такое гадание решались только самые отважные девушки. Им нужно было зайти гурьбой в баню и задрать подолы. Славяне были уверены, что в бане живет мистический дух – банник, а в овине – овинник. Если один из духов дотронется до ягодиц девушки волосатой рукой, то муж будет богатый, если голой рукой – бедный, а если мокрой рукой – пьяница.

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