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46 минут назад

Зачем чайки топчутся по траве

Мария Кимакович

Иногда поведение некоторых животных или птиц вызывает у людей недоумение. Человек не понимает, почему порой братья наши меньшие ведут себя довольно странным образом. Но практически каждому действию их есть объяснение. Об одной из таких необычных особенностей поведения читайте в материале «Рамблера».

Зачем чайки топчутся по траве
Фото: unsplashunsplash

Порой чаек можно заметить не только над водоемами, где они высматривают рыбешек, чтобы полакомиться, но и на обычных лужайках. Причем птицы не просто прогуливаются по травке, а словно начинают исполнять своеобразный танец, ритмично притопывая ногами.

«Танцует» чайка около 10-15 минут, а потом резко останавливается, затихает и начинает пристально всматриваться в поверхность земли. Затем начинает что-то клевать, а потом продолжает свой странный «танец».

Оказывается, так хитрые чайки выманивают на поверхность земли червей, которыми вкусно обедают или ужинают. Топая ногами, птицы создают вибрацию, имитируя сильный дождь, после которого, как правило, черви вылезают наружу.

Почему ленивцы такие медленные

Кстати, не только чайки догадались выманивать червей на поверхность земли хитростью, в этом также преуспели, например, скворцы и дрозды. Правда их метод – подпрыгивать и резко опускаться на землю – менее эффективен, чем уловка чаек.

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