Математическая задачка школьников, которую не могут решить взрослые

Пользователь Azerbaycan Hekimleri опубликовал в своих социальных сетях фотографию примера из школьной программы. На первый взгляд, он кажется простым, но комментаторы продолжают спорить о том, какой ответ на самом деле правильный. В школьной математической задачке разбирается “Рамблер”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Пользователь предложил подписчикам решить математический пример. На первый взгляд, он взят из школьной программы, так как содержит простые математические действия: вычитание, умножение и деление. Как правило, такие примеры решают в средней школе на “математике”.

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Пост вызвал дискуссию среди комментаторов. Разными методами вычисления люди получали различные ответы. Самыми популярными версиями оказались ответ 1 и 4.

Первая группа людей начинает с вычитания в скобках и получает цифру два. Потом тройку перед скобками умножают на два и получают шесть. Далее идет деление сверху дроби, потом шесть делится на шесть. Получается единица.

Вторая группа людей также начинает с вычитания в скобках, но потом возвращается в начало примера и выполняет деление 36/3. Потом 12 умножают на два. В итоге у них получается дробь 24/6. В таком случае ответ будет четыре.