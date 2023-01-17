Крещенские купания 2023: дата, места (купели), суть традиции

19 января православные христиане традиционно празднуют Крещение Господне – этот праздник считается одним из самых древних. Крещение Господне также именуют Богоявлением, когда Царство Небесное настолько приблизилось к людям, что его можно было видеть и слышать. Купание в крещенской купели – народная традиция, в которой ежегодно принимают участие тысячи людей.
Подробнее о том, как возникла эта традиция, где искать места для крещенских купаний, как правильно окунаться и кому купания противопоказаны – в материале «Рамблера».
Купание в проруби является неотъемлемым атрибутом Крещения. Православные верующие убеждены – купание в крещенской ледяной проруби способно очистить человека от грехов. Однако многие считают это заблуждением, поскольку обряд купания относится к народным, а не к церковным традициям.
Наши предки позаимствовали данную традицию у древних скифов, которые так закаляли своих младенцев. Они окунали детей в ледяную воду, таким образом приучая их к суровым условиям климата. Кроме того, традиция купания в проруби существовала в языческих обрядах – именно так происходило посвящение в воины.
Несмотря на то, что крещенские купания связаны с церковным праздником Крещения Господня, многие представители церкви относятся к ней настороженно и даже критикуют. Зачастую обряд подвергается критике, поскольку чреват проблемами со здоровьем. Некоторые представители церкви считают, что «купание в освящённой воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне». Однако тем не мене крещенские купания продолжают пользоваться популярностью.
Для того, чтобы не навредить организму и получить от крещенских купаний максимум пользы, важно соблюдать ряд правил до обряда, во время и после.
За несколько дней до Крещения начните принимать контрастный душ и завершайте водные процедуры обливанием прохладной водой. Таким образом, вы подготовите свой организм к купанию в проруби.
Алкоголь и до, и после купания противопоказан. Вопреки распространенному мнению алкоголь не поможет согреться, а помешает это сделать. Кроме того, вы рискуете столкнуться с разрывом кровеносных сосудов.
Специалисты рекомендуют плотно поесть за два часа до обряда, но не переедать.
Подготовьте удобную одежду, которую можно будет легко снять и легко надеть. Выйдя из воды, важно сразу же одеться в сухую теплую одежду и обувь.
Перед тем, как лезть в прорубь, присядьте несколько раз, чтобы разогреть тело. Если вы новичок, при температуре воздуха ниже 7 градусов не окунайтесь в воду с головой.
Приготовьте термос с горячим чаем, чтобы согреться после купания.
Окунание в прорубь может быть полезно для здоровых людей, но при этом серьезно навредить тем, кто страдает от каких-либо заболеваний. Эксперты рекомендуют отказаться от обряда пациентам при наличии:
• Хронических заболеваний
• Сердечно-сосудистых заболеваний
• Сахарного диабета
• Ожирения
• Астмы
• Бронхита
• Гайморита
Кроме того, купания не рекомендованы беременным женщинам, пожилым людям и маленьким детям.
Однако, если вы не относитесь ни к одной из вышеперечисленных категорий, окунание в прорубь может пойти на пользу, считают медики. При грамотной подготовке кратковременное воздействие низких и сверхнизких температур влияет на организм как положительный стресс. Вдобавок к этому, холодная вода высвобождает глубинные силы организма: после соприкосновения с ледяной водой температура тела может достигать 40 градусов – за счет этого гибнут вирусы, микробы и больные клетки.
При этом врачи подчеркивают: купание в проруби не способно вмиг избавить от всех болезней. Особенно, если человек до этого не закаливал организм и не занимался спортом. Кроме того, важно помнить, что купаться можно лишь в специально отведенных местах.
С 18:00 18 января до 18:00 19 января в Москве будет организовано 46 площадок для купаний на Крещение. В данных местах будут оборудованы настилы с противоскользящими покрытиями, раздевалками, пунктами обогрева и питания, а также туалетами. Кроме того, у прорубей будут дежурить бригады скорой помощи.
САО
• Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, 6–8).
• Акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции "Левобережная" (Прибрежный проезд, 1– 7).
СВАО
Дворцовый пруд (1-я Останкинская улица, 7, стр. 1)
ВАО
• Озеро Святое (ул. Оранжерейная, 18).
• Терлецкие пруды (Свободный проспект, 2).
• Купель "Вернисаж в Измайлове" (Измайловское шоссе, 73ж).
• Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке "Сокольники".
• Озеро Белое (ул. Заозерная, 2–6).
ЮАО
• Верхний Царицынский пруд (Дольская ул., 1).
• Пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2).
• Борисовские пруды (ул. Борисовские Пруды, владение 2).
ЮЗАО
• Пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8).
• Большой Воронцовский пруд (ул. Воронцовские Пруды, 3).
• Зона отдыха "Тропарево" (ул. Академика Виноградова, 12).
• Верхний Черневский пруд (Черневская ул., строение 1).
• Пруд № 4 на территории санатория "Узкое" Российской академии наук (Профсоюзная ул., 123б)
ЗАО
• Филевская пойма (Филевский бульвар, 21).
• Большая Филевская ул., 40а (парк "Фили").
• Москва-река в поселке Рублево (ул. Василия Ботылева, 41).
• Мещерский пруд (Воскресенская ул., 3а).
СЗАО
• Ландшафтный парк "Митино" (ул. Барышиха, владение 4).
• Каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" (Иваньковское шоссе, 3).
• Парк "Северное Тушино" (ул.Свободы, 56).
• Строгинская пойма (ул. Твардовского, владение 16, корпус 3).
• Кировская пойма (напротив дома 2 на ул. Исаковского).
• Малое Бездонное озеро (Таманская ул., 91).
• Карамышевская набережная, 13–15.
• Яхт-порт "Алые паруса" (Авиационная ул., 79, корпус 1).
• Пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская ул.).
ЗелАО
• Зона отдыха "Черное озеро".
• Зона отдыха "Школьное озеро".
ТиНАО
• Купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Вороновское, село Покровское, 11).
• Купель храма Воскресения Христова (п. Воскресенское, 11а).
• Святой источник блаженной Ксении Петербургской (п. Десеновское, вблизи деревни Евсеево).
• Территория храма Казанской Иконы Божией Матери (п. Кленовское, деревня Товарищево, 9а).
• Купель в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка).
• Купель храма Святой Троицы (поселение Роговское, деревня Васюнино, 88).
• Часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца (поселение Филимонковское, деревня Кнутово).
• Купель вблизи храма Святой Троицы (поселение Щаповское, село Ознобишино).
• Храм Преображения Господня (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, 22а).
• Святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Внуковское, поселок ДСК "Мичуринец", ул. Андрея Тарковского, 1, рядом с рекой Сетунью).
• Храм Спаса Нерукотворного Образа (п. Марушкинское, деревня Большое Свинорье).