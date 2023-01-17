Крещенские купания 2023: дата, места (купели), суть традиции

19 января православные христиане традиционно празднуют Крещение Господне – этот праздник считается одним из самых древних. Крещение Господне также именуют Богоявлением, когда Царство Небесное настолько приблизилось к людям, что его можно было видеть и слышать. Купание в крещенской купели – народная традиция, в которой ежегодно принимают участие тысячи людей.

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Подробнее о том, как возникла эта традиция, где искать места для крещенских купаний, как правильно окунаться и кому купания противопоказаны – в материале «Рамблера».

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Купание в проруби: как возникла традиция

Купание в проруби является неотъемлемым атрибутом Крещения. Православные верующие убеждены – купание в крещенской ледяной проруби способно очистить человека от грехов. Однако многие считают это заблуждением, поскольку обряд купания относится к народным, а не к церковным традициям.

Наши предки позаимствовали данную традицию у древних скифов, которые так закаляли своих младенцев. Они окунали детей в ледяную воду, таким образом приучая их к суровым условиям климата. Кроме того, традиция купания в проруби существовала в языческих обрядах – именно так происходило посвящение в воины.

Несмотря на то, что крещенские купания связаны с церковным праздником Крещения Господня, многие представители церкви относятся к ней настороженно и даже критикуют. Зачастую обряд подвергается критике, поскольку чреват проблемами со здоровьем. Некоторые представители церкви считают, что «купание в освящённой воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне». Однако тем не мене крещенские купания продолжают пользоваться популярностью.

Как подготовиться к крещенским купаниям

Для того, чтобы не навредить организму и получить от крещенских купаний максимум пользы, важно соблюдать ряд правил до обряда, во время и после.

За несколько дней до Крещения начните принимать контрастный душ и завершайте водные процедуры обливанием прохладной водой. Таким образом, вы подготовите свой организм к купанию в проруби.

Алкоголь и до, и после купания противопоказан. Вопреки распространенному мнению алкоголь не поможет согреться, а помешает это сделать. Кроме того, вы рискуете столкнуться с разрывом кровеносных сосудов.

Специалисты рекомендуют плотно поесть за два часа до обряда, но не переедать.

Подготовьте удобную одежду, которую можно будет легко снять и легко надеть. Выйдя из воды, важно сразу же одеться в сухую теплую одежду и обувь.

Перед тем, как лезть в прорубь, присядьте несколько раз, чтобы разогреть тело. Если вы новичок, при температуре воздуха ниже 7 градусов не окунайтесь в воду с головой.

Приготовьте термос с горячим чаем, чтобы согреться после купания.

Польза и вред: кому противопоказаны крещенские купания

Окунание в прорубь может быть полезно для здоровых людей, но при этом серьезно навредить тем, кто страдает от каких-либо заболеваний. Эксперты рекомендуют отказаться от обряда пациентам при наличии:

• Хронических заболеваний

• Сердечно-сосудистых заболеваний

• Сахарного диабета

• Ожирения

• Астмы

• Бронхита

• Гайморита

Кроме того, купания не рекомендованы беременным женщинам, пожилым людям и маленьким детям.

Однако, если вы не относитесь ни к одной из вышеперечисленных категорий, окунание в прорубь может пойти на пользу, считают медики. При грамотной подготовке кратковременное воздействие низких и сверхнизких температур влияет на организм как положительный стресс. Вдобавок к этому, холодная вода высвобождает глубинные силы организма: после соприкосновения с ледяной водой температура тела может достигать 40 градусов – за счет этого гибнут вирусы, микробы и больные клетки.

При этом врачи подчеркивают: купание в проруби не способно вмиг избавить от всех болезней. Особенно, если человек до этого не закаливал организм и не занимался спортом. Кроме того, важно помнить, что купаться можно лишь в специально отведенных местах.

Крещенские места для купания в 2023 году в Москве

С 18:00 18 января до 18:00 19 января в Москве будет организовано 46 площадок для купаний на Крещение. В данных местах будут оборудованы настилы с противоскользящими покрытиями, раздевалками, пунктами обогрева и питания, а также туалетами. Кроме того, у прорубей будут дежурить бригады скорой помощи.

САО

• Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, 6–8).

• Акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции "Левобережная" (Прибрежный проезд, 1– 7).

СВАО

Дворцовый пруд (1-я Останкинская улица, 7, стр. 1)

ВАО

• Озеро Святое (ул. Оранжерейная, 18).

• Терлецкие пруды (Свободный проспект, 2).

• Купель "Вернисаж в Измайлове" (Измайловское шоссе, 73ж).

• Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке "Сокольники".

• Озеро Белое (ул. Заозерная, 2–6).

ЮАО

• Верхний Царицынский пруд (Дольская ул., 1).

• Пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2).

• Борисовские пруды (ул. Борисовские Пруды, владение 2).

ЮЗАО

• Пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8).

• Большой Воронцовский пруд (ул. Воронцовские Пруды, 3).

• Зона отдыха "Тропарево" (ул. Академика Виноградова, 12).

• Верхний Черневский пруд (Черневская ул., строение 1).

• Пруд № 4 на территории санатория "Узкое" Российской академии наук (Профсоюзная ул., 123б)

ЗАО

• Филевская пойма (Филевский бульвар, 21).

• Большая Филевская ул., 40а (парк "Фили").

• Москва-река в поселке Рублево (ул. Василия Ботылева, 41).

• Мещерский пруд (Воскресенская ул., 3а).

СЗАО

• Ландшафтный парк "Митино" (ул. Барышиха, владение 4).

• Каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" (Иваньковское шоссе, 3).

• Парк "Северное Тушино" (ул.Свободы, 56).

• Строгинская пойма (ул. Твардовского, владение 16, корпус 3).

• Кировская пойма (напротив дома 2 на ул. Исаковского).

• Малое Бездонное озеро (Таманская ул., 91).

• Карамышевская набережная, 13–15.

• Яхт-порт "Алые паруса" (Авиационная ул., 79, корпус 1).

• Пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская ул.).

ЗелАО

• Зона отдыха "Черное озеро".

• Зона отдыха "Школьное озеро".

ТиНАО

• Купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Вороновское, село Покровское, 11).

• Купель храма Воскресения Христова (п. Воскресенское, 11а).

• Святой источник блаженной Ксении Петербургской (п. Десеновское, вблизи деревни Евсеево).

• Территория храма Казанской Иконы Божией Матери (п. Кленовское, деревня Товарищево, 9а).

• Купель в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка).

• Купель храма Святой Троицы (поселение Роговское, деревня Васюнино, 88).

• Часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца (поселение Филимонковское, деревня Кнутово).

• Купель вблизи храма Святой Троицы (поселение Щаповское, село Ознобишино).

• Храм Преображения Господня (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, 22а).

• Святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Внуковское, поселок ДСК "Мичуринец", ул. Андрея Тарковского, 1, рядом с рекой Сетунью).