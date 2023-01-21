Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
48 минут назад

Выдра, наслаждающаяся жизнью, покорила соцсети: видео

Диана Товсепова

Одним из самых милых и смешных животных многие считают выдр.

Выдры — самые харизматичные и крупные представители семейства куньих. В отличие от других ласк, выдры ведут полуводный образ жизни. Существует тринадцать видов выдр на пяти континентах. Единственными местами, где нет эндемичных выдр, являются Австралия и Антарктида.

У этих милых животных есть несколько смешных особенностей. Так например, морские выдры, особенно матери и детеныши, иногда держатся за руки, плавая на спине. Держась за руки, выдры не уходят друг от друга и от источника пищи во время сна. Они также спят, завернувшись в длинные волокна водорослей, как одеяло. Водоросли действуют как якорь и не дают им выплыть в открытый океан. Когда детеныш выдры маленький, мать держит его на животе, чтобы он не уплыл.

Смотрите ставшее вирусным видео, на котором выдра наслаждается жизнью, играя с камешком.

5 фактов дня: зачем выдрам кармашки и что такое "любовный наркотик"

Ранее мы писали о том, зачем слон сосет свой хобот.

Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители