У этих милых животных есть несколько смешных особенностей. Так например, морские выдры, особенно матери и детеныши, иногда держатся за руки, плавая на спине. Держась за руки, выдры не уходят друг от друга и от источника пищи во время сна. Они также спят, завернувшись в длинные волокна водорослей, как одеяло. Водоросли действуют как якорь и не дают им выплыть в открытый океан. Когда детеныш выдры маленький, мать держит его на животе, чтобы он не уплыл.