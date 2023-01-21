Одним из самых милых и смешных животных многие считают выдр.
Выдры — самые харизматичные и крупные представители семейства куньих. В отличие от других ласк, выдры ведут полуводный образ жизни. Существует тринадцать видов выдр на пяти континентах. Единственными местами, где нет эндемичных выдр, являются Австралия и Антарктида.
У этих милых животных есть несколько смешных особенностей. Так например, морские выдры, особенно матери и детеныши, иногда держатся за руки, плавая на спине. Держась за руки, выдры не уходят друг от друга и от источника пищи во время сна. Они также спят, завернувшись в длинные волокна водорослей, как одеяло. Водоросли действуют как якорь и не дают им выплыть в открытый океан. Когда детеныш выдры маленький, мать держит его на животе, чтобы он не уплыл.
Смотрите ставшее вирусным видео, на котором выдра наслаждается жизнью, играя с камешком.
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