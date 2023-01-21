Коротко о том, чем Голливуд обязан Томасу Эдисону

Имя Томаса Эдисона неразрывно связано с электричеством. Всем известно, что он усовершенствовал лампочку и сделал еще множество открытий. Но о том, что изобретатель приложил руку к развитию киноиндустрии Голливуда, знают далеко не все. Как Эдисон отличился на этом поприще, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Louis Bachrach/commons.wikimedia.org Louis Bachrach/commons.wikimedia.org

Томас Эдисон обладал множеством патентов, которые так или иначе были связаны с прокатом и непосредственно с производством фильмов. Именно Эдисон стал инициатором создания треста, состоявшего из крупных компаний, которые решили прекратить войны за патенты.

С тех же прокатчиков и производителей фильмов, которые отказались присоединиться к этому тресту, стали брать огромные суммы за использование патентов.