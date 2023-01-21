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1 час назад

Коротко о том, чем Голливуд обязан Томасу Эдисону

Мария Кимакович

Имя Томаса Эдисона неразрывно связано с электричеством. Всем известно, что он усовершенствовал лампочку и сделал еще множество открытий. Но о том, что изобретатель приложил руку к развитию киноиндустрии Голливуда, знают далеко не все. Как Эдисон отличился на этом поприще, читайте в материале «Рамблера».

Коротко о том, чем Голливуд обязан Томасу Эдисону
Фото: Louis Bachrach/commons.wikimedia.orgLouis Bachrach/commons.wikimedia.org

Томас Эдисон обладал множеством патентов, которые так или иначе были связаны с прокатом и непосредственно с производством фильмов. Именно Эдисон стал инициатором создания треста, состоявшего из крупных компаний, которые решили прекратить войны за патенты.

С тех же прокатчиков и производителей фильмов, которые отказались присоединиться к этому тресту, стали брать огромные суммы за использование патентов.

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Подобные методы вынудили большинство независимых компаний поменять место локации, переехав на западное побережье США, чтобы иметь возможность избежать преследований и штрафов. Это стало ощутимым толчком к развитию киноиндустрии Голливуда.

Истории,Томас Эдисон,Уинстон Черчилль,
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