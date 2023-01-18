Нейросеть показала идеальную девушку

Нейросеть сгенерировала фото идеальной девушки. Ее фото опубликовали в социальных сетях. Однако комментаторы оказались удивлены ее внешним видом.
Нейросеть попросили сгенерировать фото идеальной девушки, в итоге фото оказалось другим, что стало неожиданностью для пользователей.
На кадре появилась блондинка, которая сидит в розовом купальнике на пирсе. За ее спиной виден закат. Однако внешность девушки вызвала вопросы. Дело в том, что нижняя часть туловища оказалась вывернута наоборот. Кроме того, ее рука оказалась неестественно выгнута, а лицо искривлено. Также нейросеть сделала странными ее пальцы.
Комментаторы в социальных сетях остались недовольны таким результатом. Они обратили внимание на недочеты нейросети и отметили, что идеальная девушка в их понимании выглядит по-другому.
Ранее сообщалось, что нейросеть превратила фильмы "Властелин колец" в мультик.