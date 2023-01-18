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1 час назад

Нейросеть сгенерировала идеальную девушку

Мария Каткова

Нейросеть сгенерировала фото идеальной девушки. Ее фото опубликовали в социальных сетях. Однако комментаторы оказались удивлены ее внешним видом.

Нейросеть показала идеальную девушку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Нейросеть попросили сгенерировать фото идеальной девушки, в итоге фото оказалось другим, что стало неожиданностью для пользователей.

Лучшие нейросети для создания картинок и обработки фотографий

На кадре появилась блондинка, которая сидит в розовом купальнике на пирсе. За ее спиной виден закат. Однако внешность девушки вызвала вопросы. Дело в том, что нижняя часть туловища оказалась вывернута наоборот. Кроме того, ее рука оказалась неестественно выгнута, а лицо искривлено. Также нейросеть сделала странными ее пальцы.

Соцсети

Комментаторы в социальных сетях остались недовольны таким результатом. Они обратили внимание на недочеты нейросети и отметили, что идеальная девушка в их понимании выглядит по-другому.

Ранее сообщалось, что нейросеть превратила фильмы "Властелин колец" в мультик.

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