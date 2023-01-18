Нейросеть показала идеальную девушку

На кадре появилась блондинка, которая сидит в розовом купальнике на пирсе. За ее спиной виден закат. Однако внешность девушки вызвала вопросы. Дело в том, что нижняя часть туловища оказалась вывернута наоборот. Кроме того, ее рука оказалась неестественно выгнута, а лицо искривлено. Также нейросеть сделала странными ее пальцы.