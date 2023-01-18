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55 минут назад

Каверзные вопросы из советского журнала на определение уровня культурности

Мира Маркина

В 1936 году журнал "Огонек" публиковал вопросы для проверки эрудиции читателей. Ответить на них могли только граждане-интеллектуалы. Проверьте, можете ли вы отнести себя к этой категории. Ищите каверзные вопросы из "Огонька" в материале "Рамблера".

Каверзные вопросы из советского журнала на определение уровня культурности
Фото: UnsplashUnsplash

Вопросы

1. Кто из этих литературных деятелей не был современником Пушкина: Василий Жуковский, Василий Тредиаковский, Иван Крылов, Антон Дельвиг?

2. Какие из этих городов находятся во Франции: Орлеан, Бремен, Страсбург, Брест, Реймс? Внимание – верных ответов несколько.

3. Как звали создателя одного из первых пароходов, который позже запатентовал это изобретение?

4. Как древние римляне называли бога царства мёртвых, богиню семьи и бога торговли?

5. Какую из этих опер создал композитор Модест Мусоргский: "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Жизнь за царя" или "Князь Игорь"?

6 вопросов из "Что? Где? Когда?", на которые знатоки ответили досрочно

6. Какое из этих литературных произведений не писал Шолохов: "Тихий Дон", "Поднятая Целина", "Чевернгур", "Судьба человека".

Ответы

1 – Василий Тредиаковский;

2 – Все кроме Бремена;

3 – Роберт Фултон;

4 – Плутон, Юнона, Меркурий;

5 – "Борис Годунов";

6 – "Чевенгур".

Истории,Антон Дельвиг,Модест Мусоргский,Василий Жуковский,Иван Крылов,Борис Годунов,
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