Каверзные вопросы из советского журнала на определение уровня культурности

В 1936 году журнал "Огонек" публиковал вопросы для проверки эрудиции читателей. Ответить на них могли только граждане-интеллектуалы. Проверьте, можете ли вы отнести себя к этой категории. Ищите каверзные вопросы из "Огонька" в материале "Рамблера".
1. Кто из этих литературных деятелей не был современником Пушкина: Василий Жуковский, Василий Тредиаковский, Иван Крылов, Антон Дельвиг?
2. Какие из этих городов находятся во Франции: Орлеан, Бремен, Страсбург, Брест, Реймс? Внимание – верных ответов несколько.
3. Как звали создателя одного из первых пароходов, который позже запатентовал это изобретение?
4. Как древние римляне называли бога царства мёртвых, богиню семьи и бога торговли?
5. Какую из этих опер создал композитор Модест Мусоргский: "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Жизнь за царя" или "Князь Игорь"?
6. Какое из этих литературных произведений не писал Шолохов: "Тихий Дон", "Поднятая Целина", "Чевернгур", "Судьба человека".
1 – Василий Тредиаковский;
2 – Все кроме Бремена;
3 – Роберт Фултон;
4 – Плутон, Юнона, Меркурий;
5 – "Борис Годунов";
6 – "Чевенгур".