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1 час назад

Как хорьков использовали инженеры Boeing

Мира Маркина

Хорьки – небольшие хищные зверьки из семейства куньих. Они очень юркие, подвижные и при этом неплохо поддаются дрессировке. Сейчас нередко семьи заводят их в качестве домашних питомцев. А кто-то и вовсе берет хорьков на службу. Подробнее читайте в материале «Рамблера».

Как хорьков использовали инженеры Boeing
Фото: Pxhere.comPxhere.com

В распоряжении U.S. Space Command на рубеже веков были новейшие компьютеры и другое электронное оборудование, на которое потратили миллионы долларов, а также множество высококвалифицированных сотрудников. Но когда руководство столкнулось с проблемой в новом Центре предупреждения о ракетном нападении в 2000 году, решение пришло не от инженера, компьютерного гения или физика.

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Мисти спасла положение. Мисти — это хорек. Чтобы соединить новые компьютеры в центре, провода предстояло пропустить через узкие кабелепроводы длиной 12 метров, в которых уже были проложены другие провода, что сделало отверстие еще уже.

Эта работа свела бы с ума человека, но подполковник Рэнди Блейсделл, руководивший строительством центра, добровольно предложил помощь Мисти – своей питомицы. Он вспомнил, как хорьков использовали для протягивания проводов в труднодоступных местах в самолетах времен Второй мировой войны.

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Кстати существует распространенная в интернете байка о том, что в 60-80 годах XX века компания Boeing использовала хорьков для прокладки проводов в труднодоступных частях лайнера. Даже описывается, как пушистые трудяги порой засыпали во время работы и их приходилось вытаскивать за поводок шлейки. Но представители Boeing не подтверждают эту историю, которая подается как факт.

Но вернемся к нашим гигантам космической отрасли. Блейсделл привязал кусок веревки к животу Мисти, которая весила меньше полкило. Хорек бросился по трубе, таща за собой пряжу, а затем на пряжу натянули провода. Мисти совершила несколько таких пробежек, и ее работа была сделана за час.

За производственный подвиг хорька наградили клубничными тарталетками – любимым лакомством Мисти.

Существует также предположение, что хорьков использовали для прокладки кабеля в Букингемском дворце в 1981 году, в туннелях под Гринвичским парком, чтобы спасти концерт тысячелетия в канун Нового года. Животных поощряли кусочками мяса, которыми питомцев приманивали на другом конце маршрута. Есть также на просторах интернета фото хорька Нибблера, который якобы помогал с проводкой Большого адронного коллайдера.

Истории,Boeing,
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