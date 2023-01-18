Как странная болезнь годами убивала гостей отеля «Националь»

Эта история о загадочной болезни 1850-х годов, которая, по некоторым данным, унесла больше трех десятков жизней. Что же случилось с гостями отелями «Националь», внезапно умершими от неизвестной инфекции, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Library of Congress Library of Congress

Все началось в январе 1857 года: некоторые постояльцы отеля «Националь» в Вашингтоне (США) подцепили странную инфекцию. Во время проживания в гостинице, а иногда и после отъезда из нее, у постояльцев обнаруживались одинаковые симптомы: распухал язык и воспалялся кишечник, а также начинались изнуряющая диарея, сопровождаемая сильными коликами, а после рвота.

У некоторых зараженных любые признаки болезни исчезали в один момент, а через недели или месяцы возвращались. Другим повезло больше: они мучились годами, но потом болезнь отступала сама по себе. Однако были и летальные исходы: больные умирали в страшных мукам, не имея возможности хоть как-то себе помочь.

Происходящее с гостями отеля «Националь», было необъяснимо. Медицина XIX века была бессильна. Ходили слухи, что дело в проклятии, которое наложили на гостиницу. Второй теорией стало отравление: согласно этой версии, кто-то желал смерти состоятельным постояльцам и отравлял блюда в ресторане, но это сочли малоправдоподобным, учитывая, что заболевали не все и длилось это годы.