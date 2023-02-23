Каморра: самая дикая мафия, которую никто не может поймать

Не секрет, что Италия осталась страной, где до сих пор процветает деятельность преступных группировок мафиози. Все они отличаются друг от друга по численности и известности, а также делят между собой определенные регионы. Банда “Каморра” базируется в районе Неаполя, но прославилась на всю страну из-за того, что стала самой кровожадной и жестокой за всю историю существования мафиози. О том, что из себя представляет эта преступная группировка — в материале “Рамблера”.

Фото: Library of Congress Library of Congress

По подсчетам итальянских карабинеров, на счету Каморры десятки тысяч жертв. Именно в этом и заключается отличие этой группировки от других. Кроме того, полиция до сих пор враждует с этой мафией и не может поймать даже одного лидера группировки.

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История

Каморра считается одной из самых древних мафиозных группировок в Италии. По некоторым данным она возникла в XVIII веке и зародилась в тюрьмах, чтобы защищать права заключенных. Именно поэтому в этой банде состоит так много опасных людей — все они либо бывшие заключенные, либо это члены их семьи, которые хотят отомстить за родственников за решеткой.

По другим данным, Каморру основали испанцы, которые входили в тайные сообщества, действовавшие в XVI веке. Однако подтверждений этой версии нет и полицейские чаще склоняются к тому, что большинство членов банды —- бывшие заключенные.

В XIX веке Каморра активно сотрудничала с монархистами и, по слухам, покровители преступной группировки были и во власти. Так, им предоставляли палачей и шпионов для того, чтобы они занимались своими преступными делами.

Деятельность

Основная деятельность Каморры направлена на продажу запрещенных веществ. Несмотря, что в Италии нет лигалайза, члены мафиозной группировки могут открыто торговать запрещенными веществами. Именно деятельность Каморры связана с ее жестокостью. По оценкам экспертов, банда поставляет запрещенные вещества во многие европейские города.

Также, как и другая мафия, Каморра занимается покровительством сутенеров и девушек легкого поведения, а также рэкетом. Однако эта деятельность в менее значительной степени обогащает преступную группировку.

Library of Congress

В 20-х годах прошлого века выходцы из Каморры, как и члены других преступных группировок в Италии, уехали в США и начали вести свою деятельность там. До сих пор члены этой банды орудуют в Америке и контролируются высшими лицами банды из Италии.

Противостояние полиции

Несмотря на успешную работу итальянских спецслужб по поимке лидеров других преступных группировок, с Каморрой у них возникли сложности. За все время существования организации карабинеры смогли поймать лишь пятерых лидеров организации.

Дело в том, что Каморра, в отличие от других мафиозных группировок, не имеет четкой иерархии. Каждая группа людей владеет своим регионом и у нее есть свой босс. Кто конкретно руководит преступной сетью, полицейским неизвестно. Кроме того, большую часть членов сообщества составляют бывшие преступники, которые умеют хорошо прятаться.