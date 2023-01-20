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1 час назад

7 самых сложных вопросов из "Своей игры", которые поставили в тупик участников

Мира Маркина

Интеллектуальное шоу "Своя игра" почти 20 лет выходит на экраны. За это время в программе звучали сотни вопросов, но не всегда участникам удавалось сходу отвечать на них.

7 самых сложных вопросов из "Своей игры"
Фото: Кадр из шоу "Своя игра"Кадр из шоу "Своя игра"

Подробнее о самых сложных вопросах, которые поставили в тупик эрудитов – в материале "Рамблера".

Вопросы

1. В 1994 году увидела свет «Энциклопедия экстремальных ситуаций». В статью на букву «К» входят, например, «Кораблекрушение» и «Конец света», на букву «Ш» — «Шаровая молния». Назовите единственную статью на «Э».

2. В 2011 году на спектакле в лондонском театре Barbican зрителям вместо кресел предлагались кровати, а завершалась программа утренним завтраком. Как назывался спектакль?

3. В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть все, что захочешь. Отправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же?

4. В литовском поселке Нида экспонируются эти предметы — символы Куршской косы. Некогда они могли поведать, сколько у хозяина домов, скота, детей.

Каверзные вопросы из советского журнала на определение уровня культурности

5. Рафаэль заломил за фреску 1 000 золотых; недовольный заказчик выбрал третейским судьей Микеланджело, зная о соперничестве художников. Микеланджело осмотрел работу и вынес этот вердикт.

6. Она продала свое синее платье на аукционе за $ 200 000, а потом пожертвовала их на благотворительность. Кто это?

7. «Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная...» Полковник ничуть не смутился и ответил автору Козьме Пруткову: «Чему удивляться? Обыкновенная...»

Ответы

1 – экзамен, 2 – "Колыбельная", 3 – соль, 4 – флюгеры, 5 – "Мало!", 6 – принцесса Диана, 7 – шляпа.

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