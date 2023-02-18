Какое животное никогда не ест

К базовым потребностям любого животного в числе прочих относятся возможность дышать и питаться. Но есть в природе существо, обделенное последней функцией. Кто это, почему это животное не принимает пищу, и как при этом живет, читайте в материале «Рамблера».

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Возможность питаться начисто отсутствует у маленьких крылатых насекомых под названием поденки. Причем пищу принимать не могут именно взрослые особи, а их личинки, развивающиеся в воде годами, вполне способны поглощать питательные вещества, как и любые другие насекомые.

Правда, стоит отметить, что «малыши» поденок развиваются годами, а вот взрослым насекомым на жизнь отведен всего один день (реже – 2-3 дня). За это короткое время насекомое должно успеть оставить после себя потомство, поэтому на такую роскошь, как еда, у поденок просто не остается времени.

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Повзрослевшие личинки поденок вылетают из воды, как правило, большим роем и отправляются искать себе пару. Самцы после спаривания, выполнив свою функцию, погибают сразу, а самкам нужно успеть еще отложить несколько десятков тысяч яиц. Какая уж тут еда!