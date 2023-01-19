19 января православные отмечают один из главных двунадесятых праздников — Крещение Господне. Существует традиция накануне этой даты совершать омовение в проруби, которое считается неотъемлемой частью праздника. О том, что еще необходимо сделать в этот день, а от чего стоит отказаться, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 19 января
- В Крещение и в последующие дни нельзя гадать, считалось, что это принесет проблемы со здоровьем и несчастья.
- Генеральную уборку и другие домашние дела лучше перенести на другой день: в противном случае, согласно поверьям, в дом могут прийти беды.
- Несчастье принесут и слезы, пролитые в этот день. Постарайтесь не плакать. Даже от радости.
- Нельзя завидовать, желать зла кому-то и сплетничать: все это вернется к вам.
- Давать деньги в долг в Крещение тоже нельзя, поскольку это может привести к скорым и длительным финансовым проблемам.
- К материальным проблемам может привести и привычка оставлять обувь за порогом: в этот день лучше все ботинки и сапоги занести в дом.
- Вязать и шить в Крещение тоже не рекомендуется: наши предки верили, что это занятие может запутать судьбу.
- Нельзя ничего выносить из дома: это может привести к проблемам в семье.
Что можно делать 19 января
- Помогать нуждающимся и совершать добрые поступки: хорошее вернется вам сторицей.
- Предложение, сделанное и принятое в этот день, станет залогом счастливой семейной жизни.
- Собраться вместе с близкими за праздничным столом: так вы привлечете в дом богатство и радость.
- Набрать святой воды и умыться ею: считается, что это принесет здоровье и оградит от бед. Но ни в коем случае нельзя разбавлять святую воду обычной.
Приметы 19 января
- Оттепель в Крещение сулит теплый остаток зимы: сильных морозов уже не будет.
- Мороз в этот день предвещает хороший урожай зерна.
- Ясный день обещает засушливое лето, снегопад и пасмурная погода обещают хороший летний сезон.
- Сон на Крещение часто бывает вещим.
- Яркие звезды на небе — предвестники сильных морозов.