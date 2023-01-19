Что нельзя делать 19 января в Крещение

19 января православные отмечают один из главных двунадесятых праздников — Крещение Господне. Существует традиция накануне этой даты совершать омовение в проруби, которое считается неотъемлемой частью праздника. О том, что еще необходимо сделать в этот день, а от чего стоит отказаться, читайте в материале «Рамблера».