Коротко о том, кто приказал казнить реку

Некоторые люди вошли в историю не только как великие полководцы, мыслители или знаменитые правители, но и как те, кто совершил весьма необычные поступки. Так, например, один из царей отличился тем, что всерьез приказал казнить реку. Кем был этот царь, и чем провинился перед ним водоем, читайте в материале «Рамблера».
По территории современного Ирака много лет назад протекала река Гинд. Она существует и сейчас, правда, носит иное название — Дияла. Эта река известна тем, что единственная в мире была приговорена к смертной казни. Более того, приговор даже был приведен в исполнение.
Такое суровое наказание придумал реке персидский царь Кир, любимый белый конь которого, считавшийся священным, во время одного из походов утонул в ее глубоких водах. Безутешный и разгневанный правитель обвинил водоем в гибели животного и вынес ей жестокий приговор.
Кир приказал казнить реку, искусственно осушив ее. Были вырыты 360 каналов, чтобы отвести из нее воду и стереть водоем с лица планеты. Река Гинд была уничтожена и забыта на долгую тысячу лет. Однако со временем каналы, вырытые по приказу Кира, были занесены песками, а воды вернулись в прежнее русло. Река «воскресла», получив новое название — Дияла.