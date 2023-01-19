Коротко о том, кто приказал казнить реку

Некоторые люди вошли в историю не только как великие полководцы, мыслители или знаменитые правители, но и как те, кто совершил весьма необычные поступки. Так, например, один из царей отличился тем, что всерьез приказал казнить реку. Кем был этот царь, и чем провинился перед ним водоем, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

По территории современного Ирака много лет назад протекала река Гинд. Она существует и сейчас, правда, носит иное название — Дияла. Эта река известна тем, что единственная в мире была приговорена к смертной казни. Более того, приговор даже был приведен в исполнение.

Такое суровое наказание придумал реке персидский царь Кир, любимый белый конь которого, считавшийся священным, во время одного из походов утонул в ее глубоких водах. Безутешный и разгневанный правитель обвинил водоем в гибели животного и вынес ей жестокий приговор.