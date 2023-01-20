Коротко о том, зачем в Китайской стене сделали секретные ходы

Великая Китайская стена – один из самых плохо изученных археологических объектов. Лишь недавно экспертам удалось выяснить, зачем в Китайской стене были сделаны секретные проходы.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследователи обнаружили сквозные проходы в Великой Китайской стене после сравнения известных по источникам данных с остатками стены. Ученые снимали разрушенную стену на камеры с высоким разрешением и нашли участки, которые могли быть местами таких проходов.

Если верить историческим документам, тайные ходы могли использовать разведчики, которые передавали сообщения между внутренними и внешними частями Великой стены. Кроме того, они были удобны для использования торговцами.

Помимо прочего, есть предположение, что сквозные проходы применялись для выпаса скота. Профессор Тяньцзиньского университета и руководитель исследовательской группы Чжан Юкун рассказал, что во времена династии Мин в 1368–1644 у кочевников была возможность пасти скот между провинцией Цинхай на северо-западе и регионом Хэтао, известным густой зеленью и огромным количеством водоемов. Эту гипотезу подтверждает то, что в некоторые ворота могут въехать два всадника на конях.