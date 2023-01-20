Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Коротко о том, зачем в Китайской стене сделали секретные ходы

Мира Маркина

Великая Китайская стена – один из самых плохо изученных археологических объектов. Лишь недавно экспертам удалось выяснить, зачем в Китайской стене были сделаны секретные проходы.

Коротко о том, зачем в Китайской стене сделали секретные ходы
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследователи обнаружили сквозные проходы в Великой Китайской стене после сравнения известных по источникам данных с остатками стены. Ученые снимали разрушенную стену на камеры с высоким разрешением и нашли участки, которые могли быть местами таких проходов.

Если верить историческим документам, тайные ходы могли использовать разведчики, которые передавали сообщения между внутренними и внешними частями Великой стены. Кроме того, они были удобны для использования торговцами.

Помимо прочего, есть предположение, что сквозные проходы применялись для выпаса скота. Профессор Тяньцзиньского университета и руководитель исследовательской группы Чжан Юкун рассказал, что во времена династии Мин в 1368–1644 у кочевников была возможность пасти скот между провинцией Цинхай на северо-западе и регионом Хэтао, известным густой зеленью и огромным количеством водоемов. Эту гипотезу подтверждает то, что в некоторые ворота могут въехать два всадника на конях.

Коротко о том, кто приказал казнить реку

Поскольку Великая стена давно не является единой цепью оборонительных сооружений, искать тайные проходы в ней весьма сложно. Работу ученых осложняет то, что археологический объект разрушается день за днем. Кроме того, Китайская стена с самого начала строилась хаотично.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители