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Кто на самом деле "козел отпущения"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал словосочетание "козел отпущения". Обычно при помощи этой идиомы мы говорим о человеке, на которого возложили ответственность за действия других людей, чтобы скрыть настоящего виновника.

Кто на самом деле "козел отпущения"
© Unsplash

Идиома прочно вошла в обиход русскоговорящего населения. Но мало кто знает, кто такой "козел отпущения" на самом деле. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Выражение "козел отпущения" полностью должно звучать как "козел отпущения всех грехов". Обычай отпущения грехов через козла существовал в древней Иудее еще много веков назад. Его связывают с языческими обрядами, которые практически у всех народов были связаны с жертвоприношением животных. Как правило, животных жертвовали богам или духам целенаправленно, чтобы выпросить у них милость.

Однако с козлом отпущения иная история. Ежегодно древние евреи собирались для того, чтобы отпустить себе грехи. Для этого на общее собрание поселения приводили двух козлов. Одного убивали в качестве жертвоприношения божествам, а другого прогоняли в пустыню, предварительно "возложив на него руки". Возложить руки – значит, прикоснуться к животному и таким образом передать ему свои грехи. Иными словами, евреи отпускали свои грехи без исповеди и покаяния.

Как появилось выражение "притча во языцех"

Один козел мог унести с собой грехи всего племени. Так и появилось выражение "козел отпущения".

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