Почему Крупская так и не родила детей Ленину

Одной из причин бездетности партийного брака историки называют болезнь Надежды Крупской. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Если посмотреть на фотографии Крупской сейчас, то ее можно назвать красивой. Но в прошлом веке привлекательными считались другие черты лица. К тому же Крупская всю жизнь страдала от диффузного токсического зоба (Базедова болезнь).
Среди симптомов наследственного аутоиммунного заболевания – не только визуальные дефекты в виде "выпученных" глаз, но и постоянные боли и недомогания.
Из-за этого женщина постоянно подвергалась оскорблениям, а также не могла иметь детей. Петербургский климат явно не подходил ей, поэтому женщина выглядела нездоровой, да и не являлась таковой, детей иметь не могла, редко улыбалась и казалась людям холодной.
С осени 1897 года по весну 1898 года Крупская, осужденная за политическую деятельность, провела в тюрьме, где сильно простудилась, состояние здоровья стало хуже. После освобождения ее ждала поездка в Сибирь к мужу, откуда она писала письма, что супруги хотят детей, но дела обстоят неважно.
Много лет женщина лечила свою болезнь в Австрии, потом в Швейцарии, но медицина того времени не могла дать адекватного решения проблемы. Матерью она стать так и не смогла.
Есть версия, что у Ленина родился внебрачный ребенок от Инессы Арманд, с которой у вождя были отношения, но пара никогда не состояла в браке. Поэтому ребенок Андрей Арманд был записан на ее первого мужа Александра и получил его отчество и фамилию.
Еще один возможный сын Ленина объявился в 1998 году в Германии и сам дал интервью местным журналистам. Александр Стеффен родился в 1913 году, а о родстве с Лениным узнал со слов Арманд. Она рассказала ему об этом перед своей смертью.