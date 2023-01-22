Почему Крупская так и не родила детей Ленину

Одной из причин бездетности партийного брака историки называют болезнь Надежды Крупской. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Рамблер Рамблер

Если посмотреть на фотографии Крупской сейчас, то ее можно назвать красивой. Но в прошлом веке привлекательными считались другие черты лица. К тому же Крупская всю жизнь страдала от диффузного токсического зоба (Базедова болезнь).

Среди симптомов наследственного аутоиммунного заболевания – не только визуальные дефекты в виде "выпученных" глаз, но и постоянные боли и недомогания.

Из-за этого женщина постоянно подвергалась оскорблениям, а также не могла иметь детей. Петербургский климат явно не подходил ей, поэтому женщина выглядела нездоровой, да и не являлась таковой, детей иметь не могла, редко улыбалась и казалась людям холодной.

С осени 1897 года по весну 1898 года Крупская, осужденная за политическую деятельность, провела в тюрьме, где сильно простудилась, состояние здоровья стало хуже. После освобождения ее ждала поездка в Сибирь к мужу, откуда она писала письма, что супруги хотят детей, но дела обстоят неважно.

Много лет женщина лечила свою болезнь в Австрии, потом в Швейцарии, но медицина того времени не могла дать адекватного решения проблемы. Матерью она стать так и не смогла.

Есть версия, что у Ленина родился внебрачный ребенок от Инессы Арманд, с которой у вождя были отношения, но пара никогда не состояла в браке. Поэтому ребенок Андрей Арманд был записан на ее первого мужа Александра и получил его отчество и фамилию.