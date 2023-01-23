Что нельзя делать 23 января в день Григория Летоуказателя

23 января в православии чтут память Григория Нисского, а в народе эта дата стала праздником Григория Летоуказателя, поскольку по этому дню узнавали, каким будет лето. О других приметах и запретах этого дня читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 23 января
- В этот день нельзя страдать, жаловаться на жизнь и здоровье, иначе проблемы только умножатся.
- Не стоит хвастаться своими достижениями и материальными благами, наши предки считали, что тогда в ближайшем будущем все это будет утрачено.
- Нельзя выносить из дома мусор: это принесет несчастья.
- Крошки со стола смахивать тоже не стоит: согласно верованиям, их необходимо собрать и съесть, чтобы не привлечь болезни.
- Не нужно поднимать упавшую ложку. Если по неосторожности вы ее уронили, пусть останется на полу до следующего утра, иначе, согласно верованиям, к вам придет неприятный человек и принесет плохие новости.
Что можно делать 23 января
- В этот день следует хорошенько потрудиться: выполненная добросовестно работа привлечет в дом материальный достаток.
- В праздник Григория Летоуказателя обязательно надо поесть мяса: считалось, что тогда болезни весь год будут обходить семью.
- Помощь тем, кто в ней нуждается, в этот день поможет привлечь удачу.
Народные приметы 23 января
- Ясный и солнечный день предвещает жаркое лето.
- Капель на дворе – лето будет хорошим.
- Сороки, сидящие на верхушках деревьев, обещают морозные дни в ближайшее время.
- Раннюю весну предвещает безоблачное небо.
- Утренний иней – к дождливому лету.