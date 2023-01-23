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2 часа назад

Что нельзя делать 23 января в день Григория Летоуказателя

Мира Маркина

23 января в православии чтут память Григория Нисского, а в народе эта дата стала праздником Григория Летоуказателя, поскольку по этому дню узнавали, каким будет лето. О других приметах и запретах этого дня читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 23 января в день Григория Летоуказателя
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 23 января

  • В этот день нельзя страдать, жаловаться на жизнь и здоровье, иначе проблемы только умножатся.
  • Не стоит хвастаться своими достижениями и материальными благами, наши предки считали, что тогда в ближайшем будущем все это будет утрачено.
  • Нельзя выносить из дома мусор: это принесет несчастья.
  • Крошки со стола смахивать тоже не стоит: согласно верованиям, их необходимо собрать и съесть, чтобы не привлечь болезни.
  • Не нужно поднимать упавшую ложку. Если по неосторожности вы ее уронили, пусть останется на полу до следующего утра, иначе, согласно верованиям, к вам придет неприятный человек и принесет плохие новости.

Что можно делать 23 января

  • В этот день следует хорошенько потрудиться: выполненная добросовестно работа привлечет в дом материальный достаток.
  • В праздник Григория Летоуказателя обязательно надо поесть мяса: считалось, что тогда болезни весь год будут обходить семью.
  • Помощь тем, кто в ней нуждается, в этот день поможет привлечь удачу.

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Народные приметы 23 января

  • Ясный и солнечный день предвещает жаркое лето.
  • Капель на дворе – лето будет хорошим.
  • Сороки, сидящие на верхушках деревьев, обещают морозные дни в ближайшее время.
  • Раннюю весну предвещает безоблачное небо.
  • Утренний иней – к дождливому лету.
Истории,ПРЕДОК,Григорий Нисский,
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