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1 час назад

Почему кенгуру не могут прыгать назад

Мария Кимакович

Кенгуру считаются одними из самых лучших животных, которые умеют прыгать. Эти мощные «попрыгунчики», обитающие в Австралии, способны, оттолкнувшись от земли, совершать «перелеты» на огромные расстояния, от 10 до 12 метров, передвигаясь со скоростью около 50 километров в час. Но прыгать назад кенгуру, к сожалению, не умеют. Почему природа лишила их такой способности, читайте в материале «Рамблера».

Почему кенгуру не могут прыгать назад
Фото: UnsplashUnsplash

Удерживать равновесие, совершая прыжок, кенгуру помогает большой мускулистый хвост. Он толще у основания, и именно на него опирается животное, пытаясь поймать баланс.

Однако, превосходно помогая кенгуру удерживать равновесие, именно этот мощный хвост (а также крупные ноги) не позволяют животному сделать прыжок назад. Скакать кенгуру могут только вперед.

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Кстати, именно отсутствие возможности пятиться назад стало причиной появления кенгуру на гербе Австралии, девизом которой является знаменитая фраза: «Австралия всегда идет только вперед!».

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