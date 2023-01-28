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49 минут назад

Почему стыд испанский

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "испанский стыд". Но мало кто знает, как это выражение появилось. Подробнее об истории его происхождения – в материале "Рамблера".

Почему стыд испанский
Фото: UnsplashUnsplash

Образное словосочетание "испанский стыд" используют в ситуациях, когда становится неловко за поступок другого человека. Например, когда кто-то неуместно пошутил, а стыдно при этом вам. Вы мысленно ставите себя на место этого человека и испытываете вину, хотя сами ничего плохого не сделали.

Существует две версии происхождения фразеологизма. Согласно первой, выражение пришло к нам из английского языка как перевод словосочетания spanish shame. А английское выражение произошло от испанского vergüeza ajena (в переводе – "стыд за другого").

Как появилось выражение "закадычный друг"

Согласно другой версии, фразеологизм связан с Библией. Признав свою вину перед богом, Иуда повесился на осине. И вдруг дереву стало стыдно за то, что на нем висит предатель. А название дерева звучит на иврите, как "испа".

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