Почему стыд испанский

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "испанский стыд". Но мало кто знает, как это выражение появилось. Подробнее об истории его происхождения – в материале "Рамблера".

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Образное словосочетание "испанский стыд" используют в ситуациях, когда становится неловко за поступок другого человека. Например, когда кто-то неуместно пошутил, а стыдно при этом вам. Вы мысленно ставите себя на место этого человека и испытываете вину, хотя сами ничего плохого не сделали.

Существует две версии происхождения фразеологизма. Согласно первой, выражение пришло к нам из английского языка как перевод словосочетания spanish shame. А английское выражение произошло от испанского vergüeza ajena (в переводе – "стыд за другого").