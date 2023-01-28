Почему стыд испанский

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "испанский стыд". Но мало кто знает, как это выражение появилось. Подробнее об истории его происхождения – в материале "Рамблера".
Образное словосочетание "испанский стыд" используют в ситуациях, когда становится неловко за поступок другого человека. Например, когда кто-то неуместно пошутил, а стыдно при этом вам. Вы мысленно ставите себя на место этого человека и испытываете вину, хотя сами ничего плохого не сделали.
Существует две версии происхождения фразеологизма. Согласно первой, выражение пришло к нам из английского языка как перевод словосочетания spanish shame. А английское выражение произошло от испанского vergüeza ajena (в переводе – "стыд за другого").
Согласно другой версии, фразеологизм связан с Библией. Признав свою вину перед богом, Иуда повесился на осине. И вдруг дереву стало стыдно за то, что на нем висит предатель. А название дерева звучит на иврите, как "испа".