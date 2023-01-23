Коротко о том, почему Бернард Шоу назвал свой сарай Лондоном

Творческие натуры, в частности, писатели нередко ищут уединения, чтобы от работы их никто не отвлекал. Не был исключением и знаменитый ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе и премии «Оскар» за сценарий фильма «Пигмалион» Бернард Шоу.

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О необычном местечке, которое Бернард Шоу создал себе для работы, читайте в материале «Рамблера».

Бернард Шоу жил с женой за пределами шумной столицы, в деревне Айот-Сент-Лоуренс, где у него было имение. Но даже в довольно большом доме, где, безусловно, был оборудован для Шоу личный кабинет, писатель не мог порой избавиться от непрошенных визитеров.

Шоу решил вопрос оригинальным способом. Для работы он построил на участке небольшой сарайчик, где мог спокойно заниматься творчеством. И назвал это помещение «Лондон».

Такое название Бернард Шоу придумал для того, чтобы слуги и супруга могли с чистой совестью отвечать непрошенным посетителям, что писателя нет дома. «Он в Лондоне», — говорили жена и прислуга Шоу на вопрос о том, в имении ли писатель. И им не приходилось лгать.