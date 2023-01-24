Коротко о том, как Римскую империю продали с аукциона

История Римской империи богата любопытными фактами, которые по-настоящему поражают людей. Например, известно, что однажды цезарский престол, а также вся Римская империя были выставлены на аукцион. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гладиатор" Кадр из фильма "Гладиатор"

За 193 год в Римской империи на престоле сменилось пять императоров. Все началось с заговора против императора Коммода, который славился любовью к сражениям на арене и равнодушием к делам империи. Коммода задушил его тренер Нарцисс, после чего престол занял один из заговорщиков Пертинакс.

Пертинакс отменил баснословные налоги Коммода и дал больше свободы римлянам. Но в одном он прогадал: император не занес денег преторианской страже, которая привыкла получать круглую сумму от каждого нового правителя. В отместку гвардейцы убили Пертинакса, а затем утроили аукцион. Лотом стали цезарский престол и Римская империя впридачу.

Самую крупную сумму предложил богатый сенатор Дидий Юлиан – он был готов заплатить 25 тысяч сестерциев каждому преторианцу. Сделка устроила гвардейцев, и Дидий Юлиан стал новым императором.

Вот только и он правил не больше двух месяцев. Юлиан не сумел вовремя расплатиться с преторианцами, и вскоре они казнили должника.