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55 минут назад

Коротко о том, как Римскую империю продали с аукциона

Мира Маркина

История Римской империи богата любопытными фактами, которые по-настоящему поражают людей. Например, известно, что однажды цезарский престол, а также вся Римская империя были выставлены на аукцион. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Коротко о том, как Римскую империю продали с аукциона
Фото: Кадр из фильма "Гладиатор"Кадр из фильма "Гладиатор"

За 193 год в Римской империи на престоле сменилось пять императоров. Все началось с заговора против императора Коммода, который славился любовью к сражениям на арене и равнодушием к делам империи. Коммода задушил его тренер Нарцисс, после чего престол занял один из заговорщиков Пертинакс.

Пертинакс отменил баснословные налоги Коммода и дал больше свободы римлянам. Но в одном он прогадал: император не занес денег преторианской страже, которая привыкла получать круглую сумму от каждого нового правителя. В отместку гвардейцы убили Пертинакса, а затем утроили аукцион. Лотом стали цезарский престол и Римская империя впридачу.

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Самую крупную сумму предложил богатый сенатор Дидий Юлиан – он был готов заплатить 25 тысяч сестерциев каждому преторианцу. Сделка устроила гвардейцев, и Дидий Юлиан стал новым императором.

Вот только и он правил не больше двух месяцев. Юлиан не сумел вовремя расплатиться с преторианцами, и вскоре они казнили должника.

В конце концов, порядок в Риме удалось навести только императору Луцию Септимию Северу. Он оказался самым благоразумным из всех предыдущих правителей – взойдя на престол, Луций первым делом распустил преторианскую гвардию и заменил ее солдатами.

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