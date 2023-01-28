Кто катался на лондонском "поезде смерти"

В начале XIX века Лондон был настолько перенаселен, что жителям не хватало места даже на кладбище. Казалось бы, идеальная ситуация для тех, кто хочет заработать на ритуальных услугах, но "поезд смерти" сработал не так, как планировали его создатели.

Фото: National Railway Museum National Railway Museum

"Рамблер" рассказывает, что же пошло не так в этой истории и кто на самом деле катался на этом поезде.

Викторианская эпоха прекрасна, когда читаешь книги и рассматриваешь предметы искусства того времени. Но жить в те времена вряд ли кто-то согласиться по своей воле.

Жуткая перенаселенность, грязь, некачественная вода, антисанитария - все это приводило к тому, что люди болели и умирали, а переполненными были не только дома, но и кладбища.

Ситуацией решили воспользоваться два бизнесмена, которые в 1852 году создали компанию London Necropolis and National Mausoleum Company. Они выкупили участок земли площадью 200 гектаров в 37 километрах от Лондона, устроили там кладбище и запустили специальный поезд, который перевозил покойных и их скорбящих родственников с вокзала Ватерлоо к месту захоронения. Привлекать клиентов они решили очень доступными ценами, красивыми видами и хорошим сервисом.