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1 час назад

Татьянин день: что нельзя делать 25 января

Мира Маркина

25 января православные верующие вспоминают святую мученицу Татиану Римскую. В народном календаре этот день именуется Татьяниным днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Татьянин день: что нельзя делать 25 января
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 25 января

В Татьянин день нельзя отказывать людям в помощи. Считается, что если человек поможет другому, то удача будет благоволить ему во всем. Если же отказать в помощи, то быть беде. Особенно это касается случаев, когда нужно делиться знаниями и опытом.

Сегодня нельзя конфликтовать и ссориться с близкими. В противном случае, ссора затянется надолго.

Студентам в Татьянин день не стоит выносить мусор из своей комнаты. Вместе с мусором можно ненароком выбросить знания.

Родителям рекомендуется быть помягче со своими детьми. Не нужно сегодня ругать и отчитывать их. Это может быть чревато испорченными отношениями.

Тем, кто получает знания, нельзя хвалиться своими успехами и достижениями. Жаловаться на неудачи тоже не следует. Иначе успеваемость в будущем испортится.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Приметы

Если 25 января идет снег, лето будет дождливым.

Метель предвещает засушливое лето.

Ясный день и мороз сулят богатый урожай.

Если солнце проглядывает сквозь тучи, значит птицы прилетят рано.

Если воют собаки, это к похолоданию и снегу.

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