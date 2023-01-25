Татьянин день: что нельзя делать 25 января

25 января православные верующие вспоминают святую мученицу Татиану Римскую. В народном календаре этот день именуется Татьяниным днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
В Татьянин день нельзя отказывать людям в помощи. Считается, что если человек поможет другому, то удача будет благоволить ему во всем. Если же отказать в помощи, то быть беде. Особенно это касается случаев, когда нужно делиться знаниями и опытом.
Сегодня нельзя конфликтовать и ссориться с близкими. В противном случае, ссора затянется надолго.
Студентам в Татьянин день не стоит выносить мусор из своей комнаты. Вместе с мусором можно ненароком выбросить знания.
Родителям рекомендуется быть помягче со своими детьми. Не нужно сегодня ругать и отчитывать их. Это может быть чревато испорченными отношениями.
Тем, кто получает знания, нельзя хвалиться своими успехами и достижениями. Жаловаться на неудачи тоже не следует. Иначе успеваемость в будущем испортится.
Если 25 января идет снег, лето будет дождливым.
Метель предвещает засушливое лето.
Ясный день и мороз сулят богатый урожай.
Если солнце проглядывает сквозь тучи, значит птицы прилетят рано.
Если воют собаки, это к похолоданию и снегу.