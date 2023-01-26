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1 час назад

Ермилов день: что нельзя делать 26 января

Мира Маркина

Православная церковь 26 января чтит память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских. В народе этот день прозвали Ермиловым. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Ермилов день: что нельзя делать 26 января
Фото: unsplash.comunsplash.com

В Ермилов день много примет связано с кошками. По их поведению предсказывали погоду. Например, если животное ложится на спину и потягивается – это к теплу, а если свернулась в клубок, – к морозам. Как гласят поверья, 26 января нельзя отгонять от себя кошку, особенно силой, и скидывать ее с ее места, иначе это может привести к серьезной болезни или проблемам на работе: ссорам и незапланированным ситуациям. Ударить животное – навлечь на себя семь бед.

Если питомца выставит на улицу торговец, у него не будет покупателей. Чтобы дела шли хорошо, животное нужно накормить. Но спать рядом с кошкой в Ермилов день запрещается. Наши предки верили, что это приводит к потере разума. Также особенно плохой приметой считалось пройти там, где пробежала черная кошка, собака или петух. Это может привести к пожару дома или ограблению.

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Еще 26 января не стоит без дела выходить из дома, лучше провести этот день в квартире, без прогулок, тогда болезни обойдут человека стороной. Нельзя также сегодня сплетничать и плохо отзываться о других людях. Приметы гласят, что все сказанное обернется против самого человека.

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