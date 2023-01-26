Ветеринар развеял миф о неспособности собак различать цвета

Ветеринар Сергей Маслов в беседе с "Мослентой" развеял миф о неспособности собак различать цвета.
По словам медика, долгое время существовала гипотеза, что эти животные видят мир в черно-белых тонах. Однако в конце концов ученые выяснили, что у собак цветное зрение.
"Однако оно отличается от нашего с вами. Это связано с особенностями строения самого глаза. Так большинство людей отличает огромную палитру цветов, а собаки не распознают красный. Поэтому питомцы не увидят никакой разницы, например, между алым и оранжевым", – пояснил Маслов.
Эксперт рекомендовал выбирать питомцам игрушки синего и голубого цветов. При этом Маслов также отметил, что собаки лучше видят движущиеся объекты, чем статичные – это важно для них, как для хищников.
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