Ветеринар развеял миф о неспособности собак различать цвета

"Однако оно отличается от нашего с вами. Это связано с особенностями строения самого глаза. Так большинство людей отличает огромную палитру цветов, а собаки не распознают красный. Поэтому питомцы не увидят никакой разницы, например, между алым и оранжевым", – пояснил Маслов.