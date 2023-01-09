Кинолог раскрыла, как определить стресс у собаки

Гимазитдинова отметила, что перед тем, как заподозрить у собаки стресс, нужно исключить наличие других заболеваний. Если питомец здоров, то существует несколько признаков волнения.

Так, собака в стрессе отказывается от еды, у нее могут быть проблемы со сном и частое дыхание, а также непроизвольное мочеиспускание. Питомец начинает скулить, грызть вещи и часто облизываться. Если рот вашего животного растянулся и кажется, будто оно улыбается, это тоже признак стресса.