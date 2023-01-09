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1 час назад

Кинолог раскрыла, как определить стресс у собаки

Мария Каткова

Кинолог и кандидат сельскохозяйственных наук Екатерина Гимазитдинова рассказала, как определить наличие стресса у собаки. Об этом сообщает "Мослента".

Кинолог раскрыла, как определить стресс у собаки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гимазитдинова отметила, что перед тем, как заподозрить у собаки стресс, нужно исключить наличие других заболеваний. Если питомец здоров, то существует несколько признаков волнения.

Так, собака в стрессе отказывается от еды, у нее могут быть проблемы со сном и частое дыхание, а также непроизвольное мочеиспускание. Питомец начинает скулить, грызть вещи и часто облизываться. Если рот вашего животного растянулся и кажется, будто оно улыбается, это тоже признак стресса.

Собаки, которые показывают чудеса маскировки

Причиной стресса становятся различные ситуации. Он появляется из-за переезда, изменения состава семьи, разных звуков, испуга или долгого одиночества.

Ранее сообщалось, что кинолог разъяснил, как понять, что у собаки бронхит.

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