Кинолог раскрыла, как определить стресс у собаки

Кинолог и кандидат сельскохозяйственных наук Екатерина Гимазитдинова рассказала, как определить наличие стресса у собаки. Об этом сообщает "Мослента".
Гимазитдинова отметила, что перед тем, как заподозрить у собаки стресс, нужно исключить наличие других заболеваний. Если питомец здоров, то существует несколько признаков волнения.
Так, собака в стрессе отказывается от еды, у нее могут быть проблемы со сном и частое дыхание, а также непроизвольное мочеиспускание. Питомец начинает скулить, грызть вещи и часто облизываться. Если рот вашего животного растянулся и кажется, будто оно улыбается, это тоже признак стресса.
Причиной стресса становятся различные ситуации. Он появляется из-за переезда, изменения состава семьи, разных звуков, испуга или долгого одиночества.
Ранее сообщалось, что кинолог разъяснил, как понять, что у собаки бронхит.