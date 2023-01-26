Почему итальянскую мафию называют семьей

Итальянскую мафию часто называют la familia, что в переводе с итальянского означает семья. На самом деле, такое название мафиозной группировки возникло из-за жесткой иерархии, которая есть в каждой стране, где орудует мафия. В материале “Рамблера” — о том, что такое “семья” на сленге мафии и кто из людей самый влиятельный.
Территория Италии поделена на влияние между крупными мафиозными группировками, которые состоят из других, менее крупных. Они, в свою очередь, делят регион на более мелкие области и делят сферы влияния внутри клана. В каждом клане есть свои правила и есть свой крестный отец, который руководит кланом. У него есть заместители и советники, а все остальные ему подчиняются.
Каждый из кланов именуется “семьей”, в других случаях это слово использовать некорректно. Дело в том, что в большинстве семей есть свои правила и люди там относятся друг к другу действительно, как к родственникам. Если один член клана высказал другому неуважение или очернил репутацию, то его из клана изгоняют.
Не просто так все мужчины называют друг друга братьями. Дело в том, что в мафии царит патриархат, поэтому членами семьи считаются исключительно мужчинами. Женщины тоже могут входить в клан, но по праву рождения или замужества с одним из членов группировки.
Если в Италии есть несколько кланов, которые именуются “семьями”, то в США влияние поделено по штатам и кланы именуются по настоящим фамилиям людей, основавших клан. Наиболее известными считаются пять семей, которые главенствуют в Нью-Йорке. Дело в том, что они могут властвовать над другими, более малочисленными семьями.
В XIX веке многие итальянские мафиози сбежали в США и основали там свою мафию. С тех пор про них снимали фильмы, писали о них книги, но никто так и не смог поймать этих мафиози. Известно, под какими фамилиями орудуют семь в Нью-Йорке: Бонанно, Коломбо, Гамбино, Дженовезе и Луккезе.
Главенствует над всей итальянской мафией крестный отец и его приближенные. Ему подчиняются главы различных кланов, у которых тоже есть советники и правые руки. Уже им подчиняются отдельные личности, которые входят в мафию и работают на нее. Как правило это люди, которые занимаются незаконным бизнесом, а также их подчиненные.