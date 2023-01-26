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1 час назад

5 фактов дня: скорость воланчика и самое большое сердце

Мария Кимакович

Каждый день мы узнаем что-то новое о нашем, казалось бы, уже хорошо изученном, но на самом деле таком постоянно меняющемся мире. Узнаем новое (или вспоминаем хорошо забытое) вместе с «Рамблером».

5 фактов дня: скорость воланчика и самое большое сердце
Фото: UnsplashUnsplash

Пчелы понимают идею чисел

С помощью специальной установки специалисты обучали пчел понятиям «больше» и «меньше», в качестве стимулов используя сахарный сироп и хинин соответственно. В итоге пчелы смогли научиться понимать возрастание чисел от 0 до 5, указанных на картинках, и определять, что 2, например, это меньше, чем 4.

Туз был самой младшей картой в колоде игральных карт

Название этой карты на английском языке «ace», происходящее от старофранцузского слова «as» в значении «единица». Поэтому изначально в колоде туз обозначался цифрой «1» и имел самое низшее значение среди карт. Но со временем сумел добраться до «верхов». Помогла ему в этом французская революция: туз стал символом доминирования обычного человека над королями.

Самое большое сердце у кита

Логично, что у самого большого млекопитающего в мире должно быть и самое большое сердце. Но его размеры и вес поражают. Сердце синего кита примерно того же размера, что и малолитражный автомобиль, а его вес достигает 800 килограммов.

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Советские пуговицы могли выдержать большой вес

Согласно ГОСТУ, в СССР одна пуговица должна была выдерживать нагрузку в 5 килограммов. Современные гораздо менее надежные: они «подготовлены» к нагрузке всего в 500 граммов.

Скорость воланчика выше скорости автомобиля

Профессиональные спортсмены придают воланчику такое ускорение, что он летит в среднем со скоростью около 300 км\ч. Самая же большая зафиксированная скорость полета воланчика на сегодняшний день составляет 493 км\ч. Рекорд поставил малайзиец Тан Бун Хан.

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