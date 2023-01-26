Кто такой свистун Эль Сильбон, которого до смерти боятся в Венесуэле

Легенда о свистуне, скитающемся по равнине Лос-Льянос в Венесуэле, возникла в середине XIX века. Что известно об этом фантоме и почему его боятся местные жители, читайте в материале «Рамблера».
Если верить преданиям, мальчик, узнавший о том, что его отец избивает мать (согласно другой версии, он изменял супруге), решил отомстить родителю и в порыве ярости убил его. Когда о случившемся узнал его дед, он разозлился и проклял внука, а после вручил ему мешок с костями и выгнал из дома, надеясь, что на того нападут бродячие собаки. С того момента неупокоенный дух мальчика преследует жителей Лос-Льянос в поисках отмщения.
Говорят, что когда проклятый призрак встречает в саванне пьяницу, он впивается в его пупок, чтобы высосать из него все спиртные напитки, которые тот выпил. Ловеласов же Эль Сильбон разрывает на части, достает из них кости и складывает в мешок, в котором носит останки своего отца.
Согласно некоторым версия, проклятый фантом — это худой гигант высотой около шести метров, который передвигается по верхушкам деревьев, неся за спиной старый изодранный мешок с костями отца и многочисленных жертв, при этом издавая леденящий душу свист. В других версиях он описывается как тень от высокого худого мужчины в сомбреро (эта легенда популярна у любителей злоупотребить алкогольными напитками).
Считается, что о приближении Эль Сильбона, как прозвали его местные жители, свидетельствует леденящий душу свист. Если он слышен вблизи, то ничего страшного не случится, но если человек слышит свист вдалеке, это означает скорую смерть. Правда, страшной участи все же можно избежать, если рядом окажется лающая собака. Кроме того, иногда Эль Сильбон подходит к домам местных жителей и начинает пересчитывать кости, лежащие в его мешке — если хоть один член семьи поймет, что дух рядом, беды не случится, но если присутствие призрака останется незамеченным, кто-то из обитателей дома умрет.