Кто такой свистун Эль Сильбон, которого до смерти боятся в Венесуэле

Легенда о свистуне, скитающемся по равнине Лос-Льянос в Венесуэле, возникла в середине XIX века. Что известно об этом фантоме и почему его боятся местные жители, читайте в материале «Рамблера».

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Если верить преданиям, мальчик, узнавший о том, что его отец избивает мать (согласно другой версии, он изменял супруге), решил отомстить родителю и в порыве ярости убил его. Когда о случившемся узнал его дед, он разозлился и проклял внука, а после вручил ему мешок с костями и выгнал из дома, надеясь, что на того нападут бродячие собаки. С того момента неупокоенный дух мальчика преследует жителей Лос-Льянос в поисках отмщения.

Говорят, что когда проклятый призрак встречает в саванне пьяницу, он впивается в его пупок, чтобы высосать из него все спиртные напитки, которые тот выпил. Ловеласов же Эль Сильбон разрывает на части, достает из них кости и складывает в мешок, в котором носит останки своего отца.

Согласно некоторым версия, проклятый фантом — это худой гигант высотой около шести метров, который передвигается по верхушкам деревьев, неся за спиной старый изодранный мешок с костями отца и многочисленных жертв, при этом издавая леденящий душу свист. В других версиях он описывается как тень от высокого худого мужчины в сомбреро (эта легенда популярна у любителей злоупотребить алкогольными напитками).