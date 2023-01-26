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2 часа назад

Что такое поросячья латынь

Мария Кимакович

На этом необычном языке умеют разговаривать все, даже если не догадываются об этом. Какие у него правила и когда он был придуман, читайте в материале «Рамблера».

Что такое поросячья латынь
Фото: UnsplashUnsplash

На самом деле поросячья латынь не имеет никакого отношения к известному латинскому языку. Это всего-навсего шуточный язык, основным правилом которого является присоединение к каждому слогу, имеющему гласную букву, согласного звук с той же гласной буквой.

Например: Бусуряся мглосоюсю несебосо кросоетсе.

В итоге получается непонятная фраза, прислушавшись к которой, однако, можно вполне ясно разобрать, о чем идет речь.

В поросячьей латыни есть даже несколько диалектов. Они определяются тем, какая именно согласная буква добавляется к слогу. Например диалект с постоянной буквой «с» носит название «синий язык», буква «з» является основной в «зеленом языке», а «к» — в кирпичном.

О том, кто придумал поросячью латынь, точно неизвестно, но уже третий президент США Томас Джефферсон, например, писал на этом языке письма своим друзьям.

Часто поросячью латынь используют дети в своих играх, зашифровывая таким образом фразы. Но и взрослые иногда в шутку вполне могут «ввернуть» в общение несколько предложений на этом необычном языке.

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Кстати, поросячья латынь — международный язык, имеющий в каждой стране определенные правила. Например, во французском варианте согласные в словах ставят в обратном порядке, а гласные меняют на «eu, а в английском языке в словах, начинающихся на согласные звуки, первые из них переносят в конец слова и добавляют «ay» (например, «ball» превращается в «allbay».

Истории,Томас Джефферсон,
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