Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
58 минут назад

Почему кошки дерут мебель и дерево

Мария Кимакович

Чаще всего кошатники считают, что такое поведение домашнего любимца вызвано тем, что ему необходимо поточить когти. Но это не совсем так. Чем же вызвано желание котов драть обивку мебели или специальные когтеточки, читайте в материале «Рамблера».

Почему кошки дерут мебель и дерево
Фото: UnsplashUnsplash

На самом деле кошки таким образом пытаются избавиться от затупившейся верхней оболочки когтей, которая по мере роста отслаивается. Удалив эту часть, ставшую ненужной, животное снова получает острое «орудие» для защиты или нападения.

В обивке мебели, кстати, этот верхний слой когтя, который животное стремится удалить, застревает гораздо лучше, чем в дереве. Поэтому часто разнообразным когтеточкам кошки предпочитают спинки или подлокотники кресел и диванов.

Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Кстати, когти кошек — это не что иное, как продолжение пальцев животных, их крайние фаланги. Поэтому, в отличие от собак, например, удаление когтей для котов является крайне болезненной манипуляцией.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий