Почему кошки дерут мебель и дерево

Чаще всего кошатники считают, что такое поведение домашнего любимца вызвано тем, что ему необходимо поточить когти. Но это не совсем так. Чем же вызвано желание котов драть обивку мебели или специальные когтеточки, читайте в материале «Рамблера».

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На самом деле кошки таким образом пытаются избавиться от затупившейся верхней оболочки когтей, которая по мере роста отслаивается. Удалив эту часть, ставшую ненужной, животное снова получает острое «орудие» для защиты или нападения.

В обивке мебели, кстати, этот верхний слой когтя, который животное стремится удалить, застревает гораздо лучше, чем в дереве. Поэтому часто разнообразным когтеточкам кошки предпочитают спинки или подлокотники кресел и диванов.