“Титаник” не тонул: почему многие считают трагедию уловкой

За последние несколько лет пользователи социальных сетей с различной периодичностью поддерживают теорию заговора о том, что “Титаник” никогда не тонул — вместо него утонуло другое судно той же компании “Олимпия”. О том, какие факты говорят в пользу этой теории — в материале “Рамблера”.

Фото: Francis Godolphin Osbourne Stuart Francis Godolphin Osbourne Stuart

Страховая афера

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Пользователи уверены, что крушение корабля было подстроено судоходной компанией “Уайт Стар Лайн” для того, чтобы получить страховые выплаты. За несколько месяцев до трагедии судно “Олимпик” врезалось в другой корабль и получило значительные повреждения. При этом, компания не могла бы получить страховые выплаты, так как вина была на “Уайт Стар Лайн”.

В связи с этим они решили укрепить некоторые повреждения на “Олимпике” и выдать судно за “Титаник”. Таким образом, после катастрофы компания бы получила дополнительные деньги.

Корабль не достают со дна и другие несостыковки

Сторонники этой теории заговора заметили ряд несостыковок.

Так, перед тем, как совершить рейс, “Титаник” не был допущен к предварительному осмотру. Сторонники теории предполагают, что владельцы компании сделали это для того, чтобы эксперты не увидели быстрый ремонт, совершенный накануне.

Кроме того, на фотографиях с первого рейса якобы “Титаника” на корабле замечено 16 иллюминаторов (как и было у “Олимпика”), а не 14, как было заявлено на “Титанике”. Однако это предположение опровергается тем, что в первой модификации у “Титаника” было действительно 16 иллюминаторов.

Еще одна вещь, которая говорит в пользу подлога, — то, что корабль до сих пор не подняли со дна. Это может поднять новые вопросы и породить разговоры вокруг фальшивки.

Несмотря на то, что “Уайт Стар Лайн” прекратила существование в 1934 году, проблемы могут возникнуть у наследников ее основателей.

Сошедшие с рейса влиятельные семьи

Не секрет, что многие влиятельные семьи заранее приобретали билеты на первый рейс “Титаника” и купить их было очень сложно. Подозрение у сторонников теорий заговора вызвали люди, которые сошли с корабля или отказались присутствовать на рейсе. Тем самым, они спасли себе жизни.

Одним из тех, кто сошел с корабля в день его отплытия, был Джей Пи Морган — один из владельцев судоходной компании, построившей “Титаник”. Он пожаловался на плохое самочувствие и уехал домой. Также с корабля он забрал коллекцию предметов искусства, которые хотел перевезти в США.