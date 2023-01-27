Что нельзя делать 27 января в Нинин день

Православные люди 27 января вспоминают святую равноапостольную Нину, совершившую множество чудес молитвой. В народе же этот день посвящали уходу за домашними животными и бытовым делам. О том, что еще можно делать в Нинин день, и что категорически запрещено, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 27 января
- Нельзя употреблять в пищу мясо животных. Считалось, что тех, кто съест в этот день говядину или свинину, будут преследовать проблемы со здоровьем.
- Лениться не стоит, согласно верованиям, святая может наказать за это всевозможными неприятностями.
- В этот день необходимо забыть про все обиды и не плодить новые, иначе они обернутся против самого обиженного.
- Стоит избегать конфликтных ситуаций и крика: предки верили, что ссорящихся заметит нечистая сила и начнет пакостить.
- Стричься в этот день тоже не стоит: это может принести несчастья.
Что можно делать 27 января
- Заняться уборкой в доме: это принесет радость в дом.
- Благоприятные день для начала новых дел: они станут удачными.
- Успех принесут и финансовые сделки или вложения.
Народные приметы 27 января
- Белые облака на небе обещают стужу.
- День морозный, но снег идет, значит, будет потепление.
- Сильный ветер предвещает сырую погоду в течение всего года.
- Вороны каркают утром — к метели.
- Деревья покрылись инеем — в ближайшие дни будет тепло.