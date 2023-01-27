Что нельзя делать 27 января в Нинин день

Православные люди 27 января вспоминают святую равноапостольную Нину, совершившую множество чудес молитвой. В народе же этот день посвящали уходу за домашними животными и бытовым делам. О том, что еще можно делать в Нинин день, и что категорически запрещено, читайте в материале «Рамблера».