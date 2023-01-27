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2 часа назад

Что нельзя делать 27 января в Нинин день

Мира Маркина

Православные люди 27 января вспоминают святую равноапостольную Нину, совершившую множество чудес молитвой. В народе же этот день посвящали уходу за домашними животными и бытовым делам. О том, что еще можно делать в Нинин день, и что категорически запрещено, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 27 января в Нинин день
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 27 января

  • Нельзя употреблять в пищу мясо животных. Считалось, что тех, кто съест в этот день говядину или свинину, будут преследовать проблемы со здоровьем.
  • Лениться не стоит, согласно верованиям, святая может наказать за это всевозможными неприятностями.
  • В этот день необходимо забыть про все обиды и не плодить новые, иначе они обернутся против самого обиженного.
  • Стоит избегать конфликтных ситуаций и крика: предки верили, что ссорящихся заметит нечистая сила и начнет пакостить.
  • Стричься в этот день тоже не стоит: это может принести несчастья.

Что можно делать 27 января

  • Заняться уборкой в доме: это принесет радость в дом.
  • Благоприятные день для начала новых дел: они станут удачными.
  • Успех принесут и финансовые сделки или вложения.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Народные приметы 27 января

  • Белые облака на небе обещают стужу.
  • День морозный, но снег идет, значит, будет потепление.
  • Сильный ветер предвещает сырую погоду в течение всего года.
  • Вороны каркают утром — к метели.
  • Деревья покрылись инеем — в ближайшие дни будет тепло.
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