Какие события принято называть "черным лебедем"

Автор концепции Нассим Талеб говорит о том, что с развитием человечества события типа "черный лебедь" будут случаться все чаще.

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"Рамблер" рассказывает, откуда взялось название "черный лебедь" и какие события относят к этому типу.

Книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» вышла в 2007 году, но это не значит, что до этого момента не было событий, которые можно отнести к этому типу.

Сам термин появился давно и взят из выражения «редкая птица на земле, подобная черному лебедю» - это одна из самых известных цитат древнериского поэта Ювенала, которая в оригинале звучи так: rara avis in terris, nigroque simillima cygno. Кстати, до 1697 года, то черных лебедей не существует в природе.

Событие можно отнести к типу "черный лебедь", если оно соответствует следующим критериям:

оно происходит неожиданно,

оно имеет значительные последствия,

когда оно случается, кажется, что в прошлом были признаки того, что оно вот-вот произойдет но на них никто не обращал внимания.

К таким событиям Нассим Талеб относит: распад Советского Союза, теракт 11 сентября, появление Интернета, Первая мировая война. Если покопаться в истории, таких событий наберется не мало.