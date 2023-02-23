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2 часа назад

Какие события принято называть "черным лебедем"

Катя Кобышева

Автор концепции Нассим Талеб говорит о том, что с развитием человечества события типа "черный лебедь" будут случаться все чаще.

Какие события принято называть "черным лебедем"
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Рамблер" рассказывает, откуда взялось название "черный лебедь" и какие события относят к этому типу.

Книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» вышла в 2007 году, но это не значит, что до этого момента не было событий, которые можно отнести к этому типу.

Сам термин появился давно и взят из выражения «редкая птица на земле, подобная черному лебедю» - это одна из самых известных цитат древнериского поэта Ювенала, которая в оригинале звучи так: rara avis in terris, nigroque simillima cygno. Кстати, до 1697 года, то черных лебедей не существует в природе.

Событие можно отнести к типу "черный лебедь", если оно соответствует следующим критериям:

  • оно происходит неожиданно,
  • оно имеет значительные последствия,
  • когда оно случается, кажется, что в прошлом были признаки того, что оно вот-вот произойдет но на них никто не обращал внимания.

К таким событиям Нассим Талеб относит: распад Советского Союза, теракт 11 сентября, появление Интернета, Первая мировая война. Если покопаться в истории, таких событий наберется не мало.

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Но, как утверждает автор, чем больше появляется взаимосвязей в мире, тем чаще такие события будут происходить. А человечество не сможет их прогнозировать, в том числе из-за слишком большой уверенности в собственных знаниях.

Истории,Нассим Талеб,
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