Почему «королева русских причесок» отказалась стричь Раису Горбачеву

23 января на 87 году жизни скончалась звездный парикмахер Долорес Кондрашова — женщина, которая изменила отечественную бьюти-индустрию и которую называли "королевой русских причесок". Она учила Сергея Зверева, отвечала за стиль Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Но быть личным парикмахером Раисы Горбачевой Долорес отказалась. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Долорес Кондрашова начала работать парикмахером в 60-е годы. Тогда, по ее словам, в СССР не было ни бигудей, ни нормальных профессиональных расчесок: приходилось самостоятельно набивать гвозди на массажную щетку. Советские женщины поголовно ходили с плохими прическами. При этом все мечтали быть похожими на западных кинодив, но даже посмотреть на модные журналы из-за границы в период "железного занавеса" было непросто.

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"Тогда все женщины ходили с начесами, это были такие «вшивые домики». Делалась огромная прическа, полировалась лаком. Даже если женщина купалась в море, прическа оставалась. С этим «домиком» можно было ходить дней двадцать. Если вдруг зачесалась голова, приходилось пользоваться спицей", — рассказывала Долорес Кондрашова в интервью "Комсомольской правде".

Кондрашова была главным учителем всех лучших стилистов-парикмахеров в СССР. К ней ходили главные звезды страны. Но когда во время перестройки к ней обратилась Раиса Горбачева, Долорес пришлось отказать ей в оказании услуг. По словам парикмахера, она была первой женой лидера государства страны, которая заговорила о "моде". В те времена быть модной было неприлично для супруг членов Политбюро. Однако работать на Раису Горбачеву Кондрашова все равно не захотела.

"Советский народ ненавидел Раису Максимовну за то, что она модная. А она стала одеваться у Зайцева, делать прически у Долорес. Но недолго. Она сказала мне: «Вы должны ехать со мной по всем странам и континентам». Я ответила: «У меня лаборатория, я не могу быть вашим личным парикмахером»", — вспоминала Кондрашова.